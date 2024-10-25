Türk hakemliğinin gururu

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2024 Paris Olimpiyatları’na davet edilerek dünyanın en iyi 58 hakemi arasına girmeyi başaran Hakan Bağtaş, Almanya Taekwondo (DTU) milli takımı hakemi olarak da görev yapıyor. Bu büyük başarısı, Türk Taekwondo camiasında sevinç ve gurur kaynağı oldu. Dünya çapında pek çok önemli organizasyona davet edilen Bağtaş, turnuvadan turnuvaya koşuyor.