Türk hakemliğinin gururu

Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 11:27
Almanya’nın Duisburg kentinde doğup büyüyen Hakan Bağtaş (50), Taekwondo dünyasında gösterdiği olağanüstü başarılarla Türkiye’yi gururlandırmaya devam ediyor. Dünyada 10 bini aşkın Taekwondo hakemi arasında en iyi 58 hakem arasına girerek büyük bir başarıya imza atan Bağtaş, bu yıl Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda erkeklerde turnuvanın en iyi hakemi seçildi ve ödüllendirildi.
2024 Paris Olimpiyatları’na davet edilerek dünyanın en iyi 58 hakemi arasına girmeyi başaran Hakan Bağtaş, Almanya Taekwondo (DTU) milli takımı hakemi olarak da görev yapıyor. Bu büyük başarısı, Türk Taekwondo camiasında sevinç ve gurur kaynağı oldu. Dünya çapında pek çok önemli organizasyona davet edilen Bağtaş, turnuvadan turnuvaya koşuyor.
Taekwondo kariyerine 14 yaşında Duisburg'lu hocası Hüseyin Gül
’ün yanında başlayan Hakan Bağtaş, yıllarca olimpik disiplinle ful temas dövüştüğünü, ancak bir turnuvada kolundan sakatlanmasıyla dövüş kariyerini bırakıp hakemliğe adım attığını belirtti. “Sporcular, turnuvalara aylarca çalışarak hazırlanıyorlar. Uluslararası büyük turnuvalarda hakem hatalarına yer yoktur. Hata yapan hakemler bir dahaki turnuvalara davet edilmiyor. O yüzden hakemler kurallara çok iyi çalışıp hazırlanmalılar” diyen Bağtaş, hakemlikte disiplinin ve kural bilgisinin önemini vurguladı.
Aynı zamanda Duisburg’da Hak-O-Sports Kulübü’nü yöneten Hakan Bağtaş, genç nesillere spor sevgisi kazandırmak, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına yardımcı olmak ve onlara örnek karakter geliştirmek için çaba gösterdiğini ifade etti.
Hedefinin ise hakem olarak olimpiyatlara katılmak olduğunu dile getiren Bağtaş, kendisini Taekwondo’ya kazandıran hocaları Hüseyin Gül ve Cevdet Mutlu
’ya teşekkür etti. 2003 yılında Almanya Taekwondo milli hakemi olan Hakan Bağtaş, 2014 yılında Uluslararası Hakem (IR) statüsüne ulaştı ve 2016’dan itibaren Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (NWTU) Taekwondo Hakemler Başkanı olarak görev yapıyor.