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HABERLERAvrupa Haberleri

Deniz Aytekin canlı yayında özür diledi: "Hata yaptık!"

#Mainz-Freiburg#Deniz Aytekin#Bundesliga
Deniz Aytekin canlı yayında özür diledi: Hata yaptık

Almanya'da görev yapan Türk hakem Deniz Aytekin, Mainz-Freiburg arasında oynanan maçta yaptığı hatayla ilgili özür diledi.

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Bundesliga'da oynanan Mainz-Freiburg maçının Türk hakemi Deniz Aytekin, 1-1 sona eren mücadelede yaptığı hata nedeniyle canlı yayında özür diledi. Mücadelenin 31. dakikasında Mainz, Alexander Heck'in golüyle öne geçti. Pozisyonda elle oynama olduğu şüphesiyle VAR kontrolü yapıldı ancak açık ofsayt pozisyonu incelenmedi. Hakem Deniz Aytekin de elle oynama olmadığını belirterek golü geçerli saydı.

"SİNİR BOZUCU BİR HATA YAPTIK"
Avrupa'nın önde gelen hakemlerinden Deniz Aytekin, flaş bir karar alarak maç sonunda SKY yayınına katıldı. Deniz Aytekin, "El olup olmadığını gerçekten kontrol ettik. Ancak, pozisyondaki tek olay bu değildi. Önemli olan elle oynama olup olmadığını incelediğimiz pozisyondan öncesi. Çünkü, Kohr'un kafa topu mücadelesinden sonra Heck ofsaytta. Bu yüzden golü vermemeliydik. Çok sinir bozucu bir hata yaptık. Özür dilerim." dedi.

Deniz Aytekin canlı yayında özür diledi: Hata yaptık
Öte yandan hakem kurulunun resmi Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

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Açıklamada gol pozisyonda olası elle oynama ya da faul şüphesiyle inceleme yapıldığı ancak bu ikisinin de olmaması nedeniyle golün verildiği belirtilirken pozisyonda golü kaydeden Hack'in ofsaytta olduğu kabul edildi.

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#Mainz-Freiburg#Deniz Aytekin#Bundesliga

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