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Avrupa
AA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 10:56,Son Güncelleme:

Türk gönüllülerden her gün 300 ramazan pidesi

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Türk gönüllülerden her gün 300 ramazan pidesi
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Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti’ndeki Ostfildern beldesinde Türkler, ramazan ayı boyunca sığınmacılara günlük 300 ramazan pidesi dağıtıyor.

DİYANET İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Ostfildern Camisi gönüllüleri, Ruit, Nellingen, Denkendorf, Filderstat ve Ostfildern yurtlarında kalan sığınmacılara her gün getirdikleri taze pideleri ikram ediyor. DİTİB Ostfildern Camisi Dernek Başkanı Yaşar Genç, amaçlarının bir lokmayı paylaşmak olduğunu belirterek, bu yardıma destek veren hayırseverlere teşekkür etti. Caminin din görevlisi Sırrı Küçük ise, “Ramazan ayı gelenekleri arasındaki ‘askıda ekmek’ uygulamasına biz de farkındalık yapmak istedik. Hayırsever kardeşlerimizin destekleriyle pide alınıyor, yurtların önüne giderek ihtiyaç sahibi olan bu kardeşlerimize ücretsiz olarak dağıtıyoruz” diye konuştu.

Türk gönüllülerden her gün 300 ramazan pidesi

Türk gönüllülerden her gün 300 ramazan pidesi

 

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