Türk girişimcilerle dünya markasının ‘Mc’ kavgası

UZUN süredir trafik kazalarında hasar tespit uzmanı olarak çalışan Serhan Keskin ile İrfan Yüzbaşıoğlu, geçen yıl bir araya gelerek, ‘McGutachten’ adıyla kendilerine ait bir hasar tespit bürosu açtı. Solingen merkezli şirket kısa sürede büyüdü ve farklı şehirlerde 6 şube daha açtı. Şirket olarak Almanya geneline yayılmak isteyen genç ortaklar, şirket ismi olan ‘McGutachten’ ve ‘McGutachter’ ismi için marka tescili yaptırdı. Ne olduysa da bundan sonra oldu. Dünyaca ünlü fast food markası McDonalds, avukatları aracılığıyla genç ortakların şirket ismindeki ‘Mc’ ön ekini kullanamayacağı ve marka tescili yapamayacağı uyarısında bulundu. İrfan Yüzbaşıoğlu (solda), Serhan Keskin (sağda)

‘İSMİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ’

McDonalds’ın talebine şaşırdıklarını belirten şirketin ortaklarından Serhan Keskin, “Böyle çok büyük bir markanın bizim gibi küçük bir şirketle marka çatışması yaşayacağını tahmin etmiyorduk. Her şey bir kenara, biz tamamen farklı bir sektördeyiz. Eğer gastronomi alanında olsaydık, en azından böyle bir itirazın sebebini anlayabilirdik. Avukatımız aracılığıyla McDonalds’a itiraz ettik” dedi. Almanya genelinde ‘franchising’ sistemiyle büyümeyi planladıklarını kaydeden Keskin, “Ne işimizden ne de şirket isminin marka tescilinden vazgeçmeyeceğiz” söyledi. Yazdan Yılmaz

‘ÖN EKİ DE KULLANAMAZMIŞIZ’

McDonalds ile yaşanılan marka kavgasını Hürriyet’e değerlendiren avukat Yazdan Yılmaz ise McDonalds’dan, marka tescilinden vazgeçmeleri durumunda ‘McGutachten’ isminin kullanılmasına göz yumacakları yönünde teklif geldiğini söyledi: “Ancak biz bunu da kabul etmedik. Çünkü müvekkillerim şu ana kadar bu isimle tanındı ve şirketleri için tanıtım harcamaları yaptı. Bu markayla da Almanya çapında büyümek istedikleri için marka tescil hakkımızdan vazgeçmeyeceğimizi bildirdik. McDonalds bunun üzerine, marka tescilinden vazgeçsek bile bu sefer ‘Mc’ ön ekini de kullanamayacağımızı ve konuyu yargıya götüreceğini bildirdi. Biz yeniden itiraz ettik ve şimdi süreci bekliyoruz.”