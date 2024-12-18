‘Türk Gençlik Dilinin Korpus Yöntemleriyle Keşfi’

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King’s College London’da doktora sonrası araştırma görevlisi olan Dr. Esranur Efeoğlu-Özcan, katılımcılara Türk gençlik dilinin dinamiklerini ve evrimini derinlemesine sundu. Dil bilimci, eğitimci ve dil meraklılarının oluşturduğu etkinlikte, Dr. Efeoğlu-Özcan, CoTY (Türk Gençlik Dili Korpusu) adlı yenilikçi araştırma projesini tanıttı. Bu, Türk gençlerinin dil kullanımlarını temsil eden ilk korpus olma özelliği taşıyor. Dr. Efeoğlu-Özcan, Türk gençlik dilinin henüz yeterince araştırılmadığını vurgularken, bu korpusla yapılan çalışmanın gençlerin dildeki etkilerini daha net bir şekilde ortaya koyduğunu aktardı.

Dr. Efeoğlu-Özcan, mevcut Türk gençlik dili araştırmalarını eleştirerek, korpus dil bilim yöntemlerinin gençlerin dilsel etkileşimlerinin anlaşılmasındaki önemine dikkati çekti. Dil evrimini anlamada teknoloji ve veri destekli araştırmaların nasıl devrim yaratabileceğine dair yeni ufuklar açtı. Dr. Efeoğlu-Özcan’ın çalışması, sadece sosyolojik olarak dil bilim alanında değil, aynı zamanda dil öğretiminde de yenilikçi bir bakış açısı sunuyor. Katılımcılar, gençlerin dildeki rolünü ve korpus temelli analizlerin nasıl dil öğretiminde ve akademik çalışmalarda devrim yaratabileceğini daha derin bir şekilde anlama fırsatı buldular. Etkinlik, geleneksel Türk ikramlarının da eşlik ettiği keyifli bir kültürel atmosferde gerçekleşti. Daha fazla bilgi için, yaklaşan etkinlikler ve girişimlerle ilgili yeelondon.org.uk sayfasını ziyaret edilebilir.