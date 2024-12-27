‘Türk gençliği iki ülkenin ortak tarihini bilmeli’

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FÜRTH Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nde düzenlenen etkinlikte iki milletin 12. yüzyıldan 1960’lara kadar uzanan ortak tarihini ele alan Çelik, Almanya Türkleri’nin bu tarihi yeterince bilmediğini vurgulayarak özellikle gençlerin bilinçlenmesi gerektiğini söyledi. Bir milletin tarihini bilerek yaşaması, hatta yaşadığı ülkedeki göç tarihini ve Türklerin, Almanya ile yazdığı ortak tarihi bilmeyen bir Türk gençliğinin gelecek planlarında eksiklikler var olduğunu belirtti. Dr. Çelik, “Tarihimizi bilmek nereden gelip nereye gittiğimizi anlamaktır. Türk gençleri, Almanya’da göç tarihini ve Türk-Alman ortak geçmişini öğrenmelidir. Bu alanda derneklere büyük görevler düşüyor” dedi.





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AYAKTA ALKIŞLADILAR

Çalışmalarını 100 slayttan oluşan ‘Almanya’da Türk İzleri’ adlı sunumla aktaran Çelik, İkinci Viyana Kuşatması sonrası Güney Almanya’ya getirilen Türk esirlerin hikâyeleri gibi ilginç detaylara değindi. Alman tarihindeki Türkiye kökenli isimlere de dikkat çeken Çelik, “Türklerin Almanya’daki varlığı yalnızca işçi göçüyle sınırlı değildir. Asırlara dayanan bu ilişki, ortak kültürel sorumluluklarımızı hatırlatıyor” ifadelerini kullandı. DİTİB Fürth Mevlana Camii Dernek Başkanı Refet Avcı’ya kitabını hediye eden Çelik’i, dinleyiciler ayakta alkışladı.