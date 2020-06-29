Türk gençlerine çağrı: ‘Ustalık diploması alın’

USTALIK kurslarından çok az sayıda Türk gencinin yararlandığını ifade eden Keskiner, bunun ilgisizlikten değil, bilgisizlikten kaynaklandığı görüşünde. Kendisi de ustalık diploması aldıktan sonra, şimdi ustalık kurslarında eğitmen ve sınav müfettişi olarak görev aldığını belirten Keskiner, şu bilgileri verdi: “Birincisi; ustalık kurslarına gitmek için bir meslek eğitimi yapmış olma şartı bulunmuyor. Bir kişinin ustalık diploması almak istediği meslek dalında 4.5 yıl çalışmış olması yeterli. Sınava hazırlık kursları da ücretsiz. Ustalık kursları için ücretin yüzde 50’sini devlet karşılıyor. Geri kalan yüzde 50’sini yine devlet kursiyere kredi olarak veriyor. Kursiyer, ustalık sınavını başarıyla bitirip diplomasını alırsa, devlet bu yüzde 50 krediyi de geri almıyor. Ustalık sınavını başarıyla verenler cebinden bir kuruş bile harcamadan diploma sahibi oluyor. Ustalık diploması aynı zamanda lise bitirme diploması (Abitur) olarak da geçiyor. Böylece kalifiye eleman olmanın yanında yüksek eğitim yolu da açılmış oluyor.”

ÜÇ KEZ TEKRAR HAKKI

“İlk başta tüm kursiyerler ekonomi, iş hukuku, personel yönetme derslerinden oluşan temel eğitim sertifikası alıyor. Ardından meslekler dallarına göre ayrılıyor. Torna ustası adayları tornacılık kursuna, metal ustası adayları metal kurslarına, otomobil tamir ustası adayları tamircilik kurslarına gidiyor. Kurslar için belirli bir süre yok. İsteyen, kendisine güveniyorsa bir yıl sonra da sınava girebilir. Ama tavsiye edilen süre iki yıl. Sınavları üç kez tekrar etme hakkı var.”