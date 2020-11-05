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Avrupa
Adil Elmas / VİYANA (DHA)
Haber Giriş: 05.11.2020 - 09:52 | Son Güncelleme:

Türk gençlerden Viyana polisine destek

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Türk gençlerden Viyana polisine destek
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Viyana’da pazartesi günü gerçekleşen terör saldırısından sonra şehrin dört bir yanından dayanışma haberleri geliyor. Saldırı sonrası çok yoğun çalışan Viyana polisine destek olmak isteyen Eda, Eylül ve Ela Şahingöz kardeşler, 17. bölgedeki Hernals polis karakoluna evden hazırladıkları kek ve börekleri götürdü.

POLİSLERİN kendilerini çok iyi ağırladığını söyleyen kardeşler, “Viyana’daki can güvenliğimizi sağladıkları için biz Türk olarak her zaman her yerde onlarla olduğumuzu belirtmek istedik” dedi. Ayrıca kardeşlerin en küçüğü Ela Şahingöz, kendi yaptığı ve içinde Türkiye ve Avusturya bayraklarının olduğu resmi polislere hediye etti. Polisler bu anlamlı destek için üç Türk kardeşe teşekkür etti ve onlarla fotoğraf çektirdi.

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