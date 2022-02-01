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HABERLERAvrupa Haberleri

Türk gencine film ve medya dalında yetenek ödülü

#Castrop Rauxel#Koray Tokmak#AVRUPADAN HABERLER
Türk gencine film ve medya dalında yetenek ödülü

Almanya’nın Castrop Rauxel kentinde yaşayan Koray Tokmak (23), Creator Colleg NRW kuruluşunun film ve medya dalında her yıl seçtiği dokuz yetenekli genç arasında yer aldı. Creator Colleg, her yıl film ve medya alanında seçtiği dokuz yetenekli gence kendi alanlarında seminerler ve çalıştaylarla eğitim desteği veriyor. Çizgi film ve komedi dalında seçilen Koray Tokmak, ödül olarak 6 bin euro ile proje desteği alacak.

 

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MEDYA tasarımı alanında meslek öğrenimi yapan Koray, 10 yaşından beri kısa film ve çizgi film yapıyor. Yetenekli Türk gencinin YouTube ile TikTok hesaplarındaki paylaşımlarına binlerce beğeni geliyor. TikTok’ta yayınladığı komedi türündeki çizgi filmlerinden bazıları 700 binin üzerinde beğeni aldı. Gelecekte büyük projeler üzerinde çalışmayı, bu alanda yenilikler ve kaliteli işler yapmayı planlayan Koray, “6 yaşımdan beri hep medya alanında çalışmak istedim, bu hayalim şimdi gerçek oldu” dedi. Ödüle çok sevindiğini belirten Koray, “Ödül, benim yeni projelerim için çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Çok uzun zamandır hayalini kurduğum bir projem için kapılar açıldı. Ailem hep yetenekli olduğumu söylerdi, şimdi bu ödül bana yeteneğimin ailemin dışında da onaylandığını gösterdi. Öte yandan, sadece yetenek yeterli değil elbette, bir amaç için çok çalışarak ve bu amaca tutkuyla bağlanarak başarıya ulaşabiliriz. Ben böyle yapıyorum” diye konuştu.

Türk gencine film ve medya dalında yetenek ödülü

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#Castrop Rauxel#Koray Tokmak#AVRUPADAN HABERLER

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