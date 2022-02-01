Türk gencine film ve medya dalında yetenek ödülü

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MEDYA tasarımı alanında meslek öğrenimi yapan Koray, 10 yaşından beri kısa film ve çizgi film yapıyor. Yetenekli Türk gencinin YouTube ile TikTok hesaplarındaki paylaşımlarına binlerce beğeni geliyor. TikTok’ta yayınladığı komedi türündeki çizgi filmlerinden bazıları 700 binin üzerinde beğeni aldı. Gelecekte büyük projeler üzerinde çalışmayı, bu alanda yenilikler ve kaliteli işler yapmayı planlayan Koray, “6 yaşımdan beri hep medya alanında çalışmak istedim, bu hayalim şimdi gerçek oldu” dedi. Ödüle çok sevindiğini belirten Koray, “Ödül, benim yeni projelerim için çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Çok uzun zamandır hayalini kurduğum bir projem için kapılar açıldı. Ailem hep yetenekli olduğumu söylerdi, şimdi bu ödül bana yeteneğimin ailemin dışında da onaylandığını gösterdi. Öte yandan, sadece yetenek yeterli değil elbette, bir amaç için çok çalışarak ve bu amaca tutkuyla bağlanarak başarıya ulaşabiliriz. Ben böyle yapıyorum” diye konuştu.