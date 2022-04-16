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Türk genci iş kazasında hayatını kaybetti

#AVRUPADAN HABERLER#ALMANYA#İş Kazası
Türk genci iş kazasında hayatını kaybetti

Almanya’nın Baden Württemberg eyaletine bağlı Rasttat kentindeki Mercedes fabrikasında çalışan Türkiye kökenli Ertuğrul Fatih Arık, 15 Nisan Cuma günü gece vardiyasında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybetti.

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Gaggenau kasabasında yaşayan Kayserili Ertuğrul Fatih Arık (28), şanzıman üretim bölümünde duran bantları kontrol etmek için gittiğinde robotların hareket etmesiyle bantlar arasında sıkıştı. Olay yerinde hemen ilk müdahalesi yapılan Arık kurtarılamadı. Kaza yerinde, polisin olayla ilgili kanıt topladığı ve iş müfettişliğinden sorumlu bir kişinin fabrika kaza alanını incelediği belirtildi. Arık’ın vefatı ailesini ve tanıdıklarını şoke ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ertuğrul Fatih Arık’nın cenazesi, Almanya’daki işlemlerinin ardından Türkiye’ye gönderilecek ve Kayseri’de toprağa verilecek.

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#AVRUPADAN HABERLER#ALMANYA#İş Kazası

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