Türk gazetecinin aracı kundaklandı

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Sosyal medyada yüz binlerce takipçisi olan gazeteci Oktan Erdikmen’in aracı önceki gün Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin Duisburg kentinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Olayın ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Erdikmen, şunları söyledi: “Dün gece Duisburg’da kapının önünde park halindeki arabamı ateşe verdiler. Benzin deposunun hemen altındaki lastik kasıtlı olarak ateşe verildi. Mahallenin çocukları son anda görüp sildiler. Kriminal polisi araca el koydu ve incelemeye aldı. Soruşturma devam ediyor. Polisin araç yakma olayının kasıtlı bir şekilde bir kişiye yönelik olmadığını, bunun tesadüfen seçilmiş olduğuna inandığını ifade etti. Zira bunun kentte her zaman olduğunu söylediler.”