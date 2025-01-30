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Türk futbolunun kader gecesi simüle edildi: Çarpıcı sonuç

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#UEFA Avrupa Ligi#Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş#Simüle
Türk futbolunun kader gecesi simüle edildi: Çarpıcı sonuç
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 15:46

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kader maçlarına çıkacak. Galatasaray'ın ilk 8, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ise play-off etabı için mücadele edeceği karşılaşmalar öncesi dikkat çeken bir veri paylaşıldı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak son maçlar simüle edildi ve ortaya çarpıcı bir puan cetveli çıktı.

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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında kritik karşılaşmalara çıkacak. Galatasaray'ın Ajax, Fenerbahçe'nin Midtjylland ve Beşiktaş'ın Twente'ye karşı deplasmanda oynayacağı maçların ardından temsilcilerimizin Avrupa'daki akıbeti netleşecek.

Zorlu maçlar öncesi Avrupa Ligi'ni simüle eden Football Meets Data, Avrupa Ligi'nde lig etabında oluşacak puan durumuna dair çarpıcı bir tahminde bulundu. İlk 8'de yer alarak direkt son 16 turuna gidecek takımlarda güncel sıralamaya göre bir değişiklik gerçekleşmesi öngörüldü. Tahmine göre 12. sıradaki Olympiakos, 8. sıraya yükselecek ve 8. sıradaki FCSB 10. sıraya gerileyecek.

Yapılan simülasyona göre ilk 8'de yer alacak takımlar şöyle: Lazio, Athletic, Manchester United, Eintracht Frankfurt, Lyon, Tottenham, Anderlecht, Olympiakos. Football Meets Data'nın tahmininde Galatasaray ilk 8'de yer almadı. Sarı-kırmızılıların 9. olarak son 16 için play-off oynayacağı öngörüldü. Fenerbahçe'nin ise UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabını 22. bitireceği ve tıpkı Galatasaray gibi son 16 turu için play-off oynayacağı tahmini yapıldı.

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Beşiktaş tahmininde ise siyah-beyazlıların Avrupa'ya veda edeceği belirtildi. Avrupa Ligi'nde yapılan son hafta simülasyonu sonrası Beşiktaş'ın 26. olarak Avrupa defterini kapatacağı öngörüsünde bulunuldu.

Türk futbolunun kader gecesi simüle edildi: Çarpıcı sonuç

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#UEFA Avrupa Ligi#Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş#Simüle

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