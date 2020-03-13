Türk Film Günleri de iptal

SİNEMA Türk derneği, Münih Şehir Kütüphanesi’yle her yıl düzenlediği Türk Film Günleri’ni iptal etti. Derneğin açıklamasında şöyle denildi: Münih Şehir Kütüphanesi, koronavirüs konusunda üzerine düşeni yapmak ve gereksiz yere kimseyi tehlikeye atmamak için bir sonraki duyuruya kadar tüm etkinlikleri iptal etme kararı aldı. Tahmin edeceğiniz gibi bu karar, SinemaTürk Filmzentrum e.V., Filmstadt München ve Münih Şehir Kütüphanesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 31. Türk Film Günleri için de geçerlidir. Önceden satın alınan tüm biletler München Ticket tarafından geri ödenecektir. Etkinliğimizin iptalinden dolayı çok üzgünüz, ancak mevcut durum göz önüne alındığında kararı çok iyi anlayabiliyoruz. Salgın azaldıktan sonra, kimi etkinlikler ve kısa programlarla mümkün olduğunca filmlerimizi sizinle paylaşmaya çalışacağız. Konuyla ilgili olarak sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz.