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HABERLERAvrupa Haberleri

Türk Film Festivali gün sayıyor

#Almanya#Frankfurt Film Festivali#Avrupadan Haberler
Türk Film Festivali gün sayıyor

21 Uluslararası Frankfurt Film Festivali, pandemi sonrası sinema salonlarında film gösterimi ve yüz yüze etkinliklere hazırlanıyor. Türkiye proje ortağı olarak destek veren FİLM-SAN Vakfı iş birliğiyle hazırlanan festival, Hessen Başbakanı Volker Bouffier, Hessen Bilim ve Sanat Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar, Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann ile Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer himayesinde 25-30 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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FESTİVALİN 2021 yılı ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülleri’nin Halil Ergün ve Suna Yıldızoğlu, ‘Vefa Ödülü’nün ise sinemaya büyük emeği geçen Bilge Olgaç’a verileceği açıklandı. Festival, son yıllarda Türkiye ve Avrupa’da çekilen 25 film gösterimi, panel, söyleşi ve konserden oluşan zengin bir seçki sunacak. Pandemi nedeniyle verilemeyen 2020 festival ödülleri de bu yıl sahiplerini bulacak. Hüseyin Sıtkı başkanlığında Kültürler Arası Transfer Derneği’nin düzenlediği festivale, sinema ve sanat dünyasından Selçuk Yöntem, Füsun Demirel, Halil Ergün, Suna Yıldızoğlu, Reha Özcan, Nilüfer Açıkalın, Mine Tugay, Damla Sönmez, Helin Kandemir, Güner Özkul, Ömer Faruk Sorak, Saki Çimen, Fehmi Yaşar, Alp Yenier, Ece Yüksel, Senan Kara, Ömür Gedik, Uluç Bayraktar, Serdar Akar, Emir Özden’in de aralarında olduğu birçok ünlü oyuncu, yönetmen ve yapımcı katılacak.

Türk Film Festivali gün sayıyor

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MÜNİR ÖZKUL VE BİLGE OLGAÇ’A VEFA
20’nci Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali ‘Vefa Ödülü’ 5 Ocak 2018 yılında kaybettiğimiz sanatçımız Münir Özkul’a layık görülmüştü. Pandemi nedeniyle geçen yıl verilemeyen ödül, sanatçının ailesine bu yıl takdim edilecek. Festivalin ‘2020 Yaşam Boyu Onur Ödülleri’ Füsun Demirel ile Selçuk Yöntem olarak belirlenmişti. Füsun Demirel ve Selçuk Yöntem’in ödülleri de yine bu yıl verilecek. 2021 ‘Vefa Ödülü’ ise unutulmaz sinemacı Bilge Olgaç’ın ailesine takdim edilecek. Festivalin bu yılki ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’nün sahipleri ise Halil Ergün ile Suna Yıldızoğlu olarak açıklandı. Festivalin 2020 ve 2021 Onur Ödülleri 26 Ekim gecesi verilecek.

Türk Film Festivali gün sayıyor

FİLMLER NEREDE GÖSTERİLECEK
Festival programında yer alan 25’in üzerinde Türk, Alman ve Avrupa filmi, Frankfurt’ta CineStar Metropolis, Alman Film Müzesi ve Höchst Filmforum sinemasının yanı sıra Mühlheim am Main, Rodgau-Jügesheim, Michelstadt, Rödermark ile Offenbach kentlerinde, Preungesheim Cezaevi’nde ve Frankfurt’ta bazı okullarda gösterilecek. Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, “Geçmiş yıllarda olduğu gibi, film gösterimlerinin ardından yönetmen, senarist, oyuncu ve yapımcıları sinemaseverlerle buluşturacağız. Bu yılki festivalin uygulanmasının bazı zorluklarla bağlantılı olduğunun farkındayız. Ancak festivalimizin 21’inci yılında seyirci ve katılımcı beklentilerini boşa çıkarmayacağımıza inanıyoruz” dedi.

‘ALTIN ELMA’ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULACAK
Türk ve Alman sinemacılardan oluşan ‘Seçici Kurul’, ‘Uzun Metraj Türkiye Jürisi’, ‘Uzun Metraj Almanya Jürisi’, ‘Belgesel Film Jürisi’ ve ‘Türk-Alman Kısa Film Jürisi’, festival kapsamında 7 dalda verilecek ‘Altın Elma’ sinema ödüllerinin sahiplerini belirleyecek. 2021 Altın Elma ödülleri 30 Ekim Cumartesi gecesi sahiplerini bulacak. Senarist Serdar Akar başkanlığında, yapımcı Nida Karabol, müzisyen Alp Yenier, akamisyenler Dr. Zuhal Çetin Özkan ve Prof Dr. Ceyhan Kandemir ile sanatçılar Reha Özcan ve Mine Tugay’dan oluşan Türkiye jürisinin belirlediği 10 uzun metrajlı film ‘Altın Elma’ ödülleri için yarışacak. Danilel Zuta, Andreas Lucas, Pavel Schnabel, Rolf Silber, Simone Wernet, Mehmet Arif Özserin, Julia Irene Peters’den oluşan Almanya jürisi de bu filmler arasından ‘en iyi’leri seçecek. Geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleşemeyen festivalin ‘Altın Elma’ ödülleri de bu yıl 27 Ekim akşamı sahiplerine takdim edilecek.

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İŞTE O FİLMLER
9.75 / Uluç Bayraktar
Bilmemek / Leyla Yılmaz
Bir Düş Gördüm / Murat Çeri
Ceviz Ağacı / Faysal Soysal
Gölgeler İçinde / Erdem Tepegöz
Kar Kırmızı / Atalay Taşdiken
Karınca / Nazif Tunç
Mavzer / Fatih Özcan
Ölü Ekmeği / Reis Çelik
Sadece Farklı / Ahmet Sönmez
Uzak Ülke / Erkan Yazıcı

2020’NİN EN İYİLERİ
En İyi Film / Nuh Tepesi
En İyi Yönetmen / Kız Kardeşler - Emin Alper
En İyi Kadın Oyuncu / Cemre Ebüzziya, Helin Kandemir, Ece Yüksel - Kız Kardeşler
En İyi Erkek Oyuncu / Haluk Bilginer ve Ali Atay - Nuh Tepesi
En İyi Görüntü Yönetmeni / Barış Aygen - ‘Aden’
En İyi Senaryo Kronoloji: Ali Aydın
Birol Ünel Jüri Özel Ödülü: Kraliçe Lear
12. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması Türkiye birincisi / ‘Yaylacı’ - Fatih Ertekin
12. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması Almanya birincisi / ‘Barfuss Durch Glas - Timur Küçükince
1. Belgesel Yarışması birincisi / ‘Sevan the Craftsman’ ve ‘Kadın Olmanın Günahı’ filmleri - Ümran Safter

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#Almanya#Frankfurt Film Festivali#Avrupadan Haberler