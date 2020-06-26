Türk esnafı toparlanmaya çalışıyor

1980’den beri Almanya’da yaşayan ve Köln’ün Ehrenfeld semtinde restoran işleten Hidayet Yiğit, salgında tüm esnafın büyük sıkıntı çektiğini dile getirdi: “İnsanlar hâlâ tedirgin, hâlâ ikinci dalga korkusu var. Onun için çoğu kişi henüz sokağa çıkmakta tereddüt ediyor. Alman devleti, biz esnaflara bir miktar katkıda bulundu ama esnafın bu kadar sıkıntılı olduğu bir dönemde bu yardımlar yetersiz. Bu teselli ikramiyesi gibi oldu, yeni yardım paketleri bekliyoruz.”

Köln’de Türk caddesi olarak bilinen Keup Caddesi’nde 40 yıldır esnaflık yapan Yüksel Gümüş, Kovid-19 salgınının her sektörü etkilediğini ancak getirilen kısıtlamaların kendilerini zor durumda bıraktığını kaydetti. Her şeyin düzelmesini beklediklerini ve gelecekten ümitli olduklarını söyleyen Gümüş, “İçeriye belirli sayıda insan alabiliyoruz, belirli şartlarda hizmet edebiliyoruz, hâlâ ister istemez bir kısıtlama var” dedi. İŞSİZLİK SÜREKLİ ARTIYOR

Otomobil parçaları üreten bir firmada usta başı olarak çalışan Reşat Amil, işlerinin yüzde 40 oranında düştüğüne işaret ederek, “Kısa çalışma planına geçtik. Şu an işimizi kaybetmedik ama ilerde olabilir. İşsizlik sürekli artıyor, yetkililerden bu soruna çözüm bulmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Keup Caddesi’nde çiğ köfte satan Enes Terzioğlu da salgın öncesi işlerinin çok daha yoğun olduğunu anlatarak, “Özellikle ‘ayaküstü’ dediğimiz Alman müşterilerimiz çok dürüm alıyordu ama şimdi işlerimiz baya durdu. Yine de bizi kriz çok fazla etkilemedi, genellikle paket satışı yapıyoruz, Allah’a şükürler olsun değirmen hep döndü”diye konuştu.“