Türk esnafı dertli: Yapılan yardımlar yetersiz

NÜRNBERG’de, bir binanın duvarında asılı Türk bayrağı nedeniyle buraya Türkleri mıknatıs gibi çeken, Göstenbul denilen sokakta iş yerleri olan Türk esnafa sorular sorduk. Türk işverenler, yapılan yardımları yeterli olmadığını, yasakların devam etmesi halinde çok zor durumda kalacaklarını ifade ettiler. İşte esnafın söyledikleri:

AYDIN YÜKSEL (Hediyelik eşyalar mağaza sahibi): Dünyanın diğer ülkelerine baktığımız zaman Almanya varlıklı bir ülke olması sebebiyle bir miktar yardım yapıyor. Esnaflar olarak bu yardımın yeterli olmadığını düşünüyorum. Daha fazlasının yapılması lazım. Kredi kanallarının açılması lazım. Sadece büyük işletmelere ve holdinglere değil. Düşünmemiz gereken bir husus var. Almanya’nın onlarca milyarı silahlara ayırmasını hep birlikte eleştirmeliyiz. Bir avuç maskeyi bulamamasını da eleştirmeliyiz. İnsanları öldürmek üzere yapılan yatırımlar var. Bu konuda dünyada 8 milyara yakın insanı öldürebilecek hem de, 2 kere öldürebilecek sayıda silah varken, birkaç kişiye yetecek maskemiz yok.

AHMET CAN (Bavyera Başbakanı Markus Söder’in müdavimi olduğu Mevlana lokantası sahibi): Bu bela diyelim. Onun yüzünden, devlet bize yardım yaptı. Bir kereye mahsus 9 bin Euro verdi. İş uzarsa, tekrar verilecek mi bilmiyoruz yeniden deste alamazsak, birkaç ay içinde zor duruma düşeceğiz. Yapılan yardım bizi ancak bir buçuk ay idare eder.

NİYAZİ KOÇ (Çeşme Lokantası sahibi): Nürnberg’de hizmet vermekteyiz. Kapalıyız, virüs nedeniyle ancak sokak satışı yapabiliyoruz. Bu yeterli değil yardım için müracaatmızı yaptık. İlk etapta destek aldık. Çalışanlar için yüzde 60 ile yüzde 68 arası destek aldık. Önümüz Ramazan, 20 kişi çalıştırıyoruz. Evvelden herkes halinden memnundu. Bu musibet bir an evvel gitsin ve huzura kavuşalım.

YUSUF AKTAŞ (Terzi dükkanı sahibi): Terzi dükkânım var. Koronavirüs herkesi etkilediği gibi bizi de etkiledi. Dua ediyoruz. Yardım için müracaat ettik. Şimdiye kadar hiçbir ödeme yapılmadı, bekliyoruz. Biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Bavyera başbakanına şimdiden teşekkür ediyorum.

GÜROL ALPAY (Telefon ve aksesuarları dükkanı sahibi): Her türlü telefon tamiri ve satışı yapıyoruz. Biz de virüs nedeniyle dükkânımızı kapatmak zorunda kaldık. İşçilerimiz mağdur durumda, çalışamıyoruz. Kiralar var. 5-6 işçim var. Yardım için müracaat ettik. 4 bin Euro alabileceğiz. Çalışsak ceza var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.