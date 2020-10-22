Türk esnaf: ‘Borç zengini olduk’

KÖLN şehir merkezinde 1993’ten bu yana LöwenBrau Otel ve Restoran’ın sahibi Fazıl Bay, müşterilerinin ağırlıklı olarak turistler olduğunu ancak bu salgın nedeniyle masaların boş kaldığını belirtti: “Kovid-19 çıkana kadar borçsuz ve harçsızken, bu salgından sonra borç zengini olduk. Şimdi de bu ikinci önlem paketleri ve erken kapatma olayları çıktı. Şu an firmalara iflas vermemeleri için kısıtlama getirildi, kimse iflasını veremiyor. Sadece Köln’de ilkbahara kadar 800-900 orta ve küçük çaplı iş yeri iflas etmek zorunda. İş yerlerimiz uzun süre kapalı kaldı. Sonra da kısıtlı şekilde işe başladık. Salgının tekrar artmasıyla gece 23.00’ten sonra restoranımızı kapatmak zorundayız. Dolayısıyla akşam saat 22.00’den sonra kimseye ne yemek ne de içecek verebiliyoruz. Bu da akşam yemek faslının bittiği anlamına geliyor. Zaten erken kapanacağı için de müşteriler evinden çıkıp gelmiyor. Biz salgın döneminde üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirdik. Özellikle temizlik konusuna çok dikkat ediyoruz. Restorana girişten lavaboların sürekli temizliğine kadar, her yere dezenfektan koyduk. Şimdi sadece müşteri gelmiyor, en büyük sorunumuz bu.”



‘BİZİ DE OLUMSUZ ETKİLEDİ’

Köln şehir merkezindeki Bay Freud isimli restoranın yetkilisi Erdoğan Güçlü de artık çok kısıtlı sürelerde çalıştıklarını, bu zaman diliminde ise iş hacimlerinin eskiyle kıyaslanamayacak kadar düştüğünü söyledi. Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgedeki esnafın büyük çoğunlukla Türklerden oluştuğuna dikkati çeken Güçlü, şöyle konuştu: “Alman ve İtalyan mutfağından oluşan restoranımız sabah 10.00’dan gece 03.00’e kadar açıktı. Şimdiki durumda ise öğleden sonra 15.00 gibi açıp gece 23.00’te kapatıyoruz. Özellikle küçük işletmeler çok zor bir dönemden geçiyor. Pandemi öncesi hiçbir sıkıntımız yoktu, bu salgın tüm sektörü etkilediği gibi bizi de olumsuz etkiledi. Devletten bu sektörün canlanması için çalışma yapmalarını bekliyoruz.”