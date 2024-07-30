Türk emekliyi öldüren Havva’ya ömür boyu hapis!

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ALMANYA’nın Münih kentinde geçen yılın başlarında Halil Ö. isimli 76 yaşında bir emekliyi bıçaklayarak öldüren temizlikçi Havva S.’nin yargılanmasına başladı. Münih Eyalet Mahkemesi’ndeki duruşmanın başında dramatik anlar yaşandı ve suçlu sandalyesinde oturan 52 yaşındaki Havva S.’nin kızı annesinin önünde göz yaşları döktü. Almanya’da yayımlanan Bild gazetesindeki habere göre, Havva S. ile eşi, 2023 yılı Ocak ayında alışveriş yaptıkları bir süpermarkette, eşinin yıllar önce tanıştığı ve 15 yıldır görüşmediği Halil O.’yla karşılaştı. Daha önceki yıllarda diğer dostları ve Halil O. ile beraber kafa çeken eşinin birbirlerine telefon numaralarını verdiklerini görünce tekrar eski günlere dönüleceği tedirginliği yaşayan Havva S.’nin duruşmada, “Eşimin yeniden onunla kafa çekmeye gideceğinden korktum. Zaten bu yüzden aramızda sık sık tartışma yaşıyorduk. Eşim 3 kez benden boşanmak istedi. Onun bu arkadaşı şeytandır” dediği de haberde yer aldı.

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‘ÖLDÜRMEK DEĞİL, KONUŞMAK İSTEDİM’

Süpermarketteki karşılaşmanın ardından Havva S.’nin tedirginliğinin arttığı ve yanına bir bıçak alarak 5 gün sonra Halil O.’nun Münih’teki evine gittiği belirtilen haberde, diğer içki arkadaşlarının telefon numaralarını eşine vermemesini istediği, dava dosyasındaki suçlamaya göre, Halil O.’nun “Benim ne yapacağıma sen karışamazsın” diyerek tepki göstermesi üzerine onu 40’ı kafasına olmak üzere 100 bıçak darbesiyle öldürdüğü de yer aldı. İşlediği cinayetten sonra evine dönerek kanlı giysileriyle bıçağı çamaşır makinesine atan Havva S.’nin duruşmada suçunu itiraf ettiği de aynı haberde yer aldı. Ayrıca “Ben öldürmek değil, sadece onunla konuşmak istemiştim” diyen Havva S.’nin yaşam boyu hapis cezasına çarptırılabileceğine de işaret edildi.