Türk düğünü vaka sayısını zıplattı

UŞAKLI gelin Sinem ve Adanalı damat Tamer’in hem kına gecesinde hem de düğüne katılan ve adını açıklamak istemeyen bir davetlinin verdiği bilgiye göre, virüsü damadın annesinin yakın arkadaşı ve komşusu olan kadın yaydı. 50 yaşlarındaki kadın, kına gecesi öncesinde test yaptırdı. Ancak test sonucunu beklemeden 10 Eylül’deki eğlenceye, ardından da 12 Eylül’deki düğün törenine katıldı. Salonda da gelin ve damadın masasına çok yakın olan düğün sahiplerinin masasına oturdu. Takı sırasında gelin ve damada takı takarken her ikisini de öptü. Gece boyunca masadan sık sık kalkıp diğer davetlilerle sohbet ettiği belirtilen kadın, halaylara ve oyunlara ise katılmadı. Sorumsuz komşu sadece davetlilere değil, düğün sahipleriyle birlikte gelin Sinem ve damat Tamer’e de virüsü bulaştırdı. Çift evlerinde karantinada tutuluyor. Düğünün yapıldığı salonda yaklaşık 100 kişinin bulunduğu sanılıyor. Kınaya da benzer sayıda davetlinin katıldığı belirtildi. Düğün salonunda listenin tutulduğu ve sık sık salonda sosyal mesafenin korunması için anonsların yapıldığı öğrenilirken, ancak davetlilerin anonsları dikkate almadığı belirtildi. Takı sırasında damat ve geline yaklaşılmaması ve öpülmemesi yönünde yapılan ikazların da ciddiye alınmadığı öğrenildi.

Hamm ve çevresinde eylül ayında çok sayıda düğün yapıldı. Hürriyet’e konuşan bir bölge sakini, “Hamm küçük bir yer olduğu için genelde düğünlere hep aynı insanlar gidiyor. Alman basınında sanki düğün birkaç gün sürmüş gibi lanse edildi. Ancak öyle değil. Farklı çiftlerin düğünleri yapılıyor, fakat genelde aynı insanlar gidiyor” dedi.

KENTTE 179 HASTA VAR

Hamm’da son yapılan açıklamalara göre mevcut hasta sayısı 179. Son 24 saatte 26 yeni vaka tespit edildi. Yeni tespit edilen 26 kişiden 18’inin düğüne gittiği yer aldığı belirtildi. Robert Koch Enstitüsü, vaka sayısı sınırını her 100 bin kişiden 35 kişi olarak belirledi. Hamm’da bu rakam 94.9’u buldu. Kentte 2 bin 184 kişi şu an karantinada tutuluyor. Korona krizinin başladığı tarihten beri ilk kez bu kadar kişi bir arada karantinaya alındı. Şimdiye kadar 705 kişi ise koronaya yakalanıp iyileşti. Korona vakalarının çoğalması üzerine belediye yeni kısıtlamalar hayata geçirdi.

Alınan önlemlerle ilgili bilgi veren Hamm Belediye Başkanı Thomas Hunsteger Petermann, “Okullarda maske takılması artık zorunlu. En fazla beş kişinin bir araya gelmesine izin vereceğiz ve en fazla iki haneye mensup kişilerin bir araya gelmesi serbest. Düğün ve benzeri etkinliklere katılımlara yönelik de önlemler aldık. 25 ila 50 kişinin katılacağı etkinliklerin bildirimi zorunlu. 50’den fazla kişinin katılımıyla yapılacak etkinlikler için ise belediyeden izin almak gerekecek” dedi. Hamm’da eylül ayında çocuk yuvasında da korona vakası tespit edilmişti. Yuvada eğitime ara verilmişti.