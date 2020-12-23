Türk doktor uyardı: Çocuklar üzerinden yetişkinlere geçiyor

“VİRÜS küçük bir genetik materyaldir, dışarıda cansızdır, insan ya da canlı vücuduna girdiğinde onun yapısında kendine hayat bulur, orada şekillenir, büyür gelişir, ürer. Vücut ona bağışıklık ya da direnç geliştirdiği vakit, kendini belirli bir şekilde değişikliğe uğratıp, daha çok hareket etme olanağı sağlamaya çalışır. Mutasyon da buna, bu tip değişiklikleri yapmasına denir. Bu mutasyonun ortaya çıkarttığı sonuç, virüsün çok kolay bulaşabilmesine yol açması. Bu virüs, bir önceki virüs türüne kıyasla yüzde 70’ten fazla oranda hızla yayılabiliyor. Pozitif birine yakın bir temasınız bile yetebiliyor. Bugün açıklanan verilere göre bu mutasyon çocuklara da çok hızlı bulaşıyor. Virüs bir nevi, bu mutasyonla kendine daha fazla alan açıyor. Ama şu konuda içiniz rahat olsun, çocuklara bulaşma oranı artmış olmasına rağmen çocuklarda eskiye oranla daha kötü bir klinik durum ortaya çıkartmıyor.”

‘YARIM MİLYON İNSAN AŞILANDI’

“Virüsün çocuklara hızlı bulaşması, çocuklar üzerinden erişkinlere daha hızlı bulaşma anlamına geliyor. İngiltere’de aşı çalışması birçok ülkeden önce başladı. Şu anda yarım milyona yakın kişiye aşı yapılmış vaziyette. Bu da hızla devam ediyor. İyi haberse, mutasyona uğramış bu yeni virüs türünün aşıya bir etki yapmadığı, yapsa bile göz ardı edilecek bir etki olduğu yönünde. Bu yüzden herkesin, özellikle de risk altındaki grupların davet aldıklarında mutlaka aşı yaptırmasını tavsiye ediyoruz.”