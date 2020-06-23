Türk doktor açıkladı: Başarı oranını artırdık
Almanya’da kanser türlerine karşı araştırmalar yapan Türk doktor Yadigâr Genç, ışınlama ve kemoterapi ile kanser tedavisinde hasta olmayan hücrelerin de zarar görmesi üzerine geliştirdiği ‘immune tedavi yöntemi’ ile kanser hastalığının tedavisindeki başarıyı artırdıklarını açıkladı.
HASTANIN kendi kanından üretilen savaşçı hücrelere kanser proteinlerinin yüklenmesi ve onkolitik virüslerin kullanıldığı yöntemde kanser tedavisinde başarı oranının önemli ölçüde arttığı kaydedildi. Almanya’da bulunan birçok hastanede onkololojik ameliyatlar gerçekleştiren Genç, Dünya’da ilk kez kanserin içerisinde yetişen ve kanseri içten yok eden hem de kanser ve tümörleri immune sistemine (bağışıklık sistemi) hedef tahtası haline getiren onkolotik bir virüs geliştirdiğini açıkladı. Türkiye’de geçen yıl kanser artışlarında bir artış gözlendiğini kaydeden Dr. Yadigâr Genç, “Rapor edilmiş kanserin ne kadar fazla hayatımıza dâhil olduğu ve büyük sorun oluşturduğu aşikâr. Hedefimiz, immune terapi yöntemi ile yakın gelecekte kanseri tamamen bitirmek” dedi.
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