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Türk Dili ve Kültürü Şöleni coşkulu geçti

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#Hollanda#Türk Dili Ve Kültürü Şöleni#ARNHEM
Türk Dili ve Kültürü Şöleni coşkulu geçti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 10:41

Hollanda’nın Arnhem şehrinde faaliyetlerini sürdüren Hoca Ahmed Yesevi Türk Kültür ve Eğitim Merkezi’nin düzenlediği Türk Dili ve Kültürü Şöleni görkemli geçti. Çok sayıda davetlinin katıldığı gecede konuşan Hoca Ahmed Yesevi Türk Kültür ve Eğitim Merkezi Başkanı İbrahim Günay, şunları söyledi:

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“YILLARDIR yurt dışında yaşadığımız ülkelerin kanunlarına uyarak çalışmalarımızı, yatırımlarımızı devam ettireceğiz. Ana vatanımız Türkiye’deki yetkililerden yurt dışında yaşayan vatandaşların da sorunlarına sahip çıkmasını bekliyoruz. İzin sezonunda uçak biletleri çok pahalı oluyor, Karayolu ile memlekete tatile gidenler gümrüklerde çile çekiyor, saatlerce bekletiliyor. İnsanlar geçmişini unutmadan geleceğini inşa edemez. Yurt dışında bulunduğumuz ülkelerde eğitime önem vererek önemli yerlerde görevler almalıyız, asimile olmadan dilimizi, dinimizi ve kültürümüzü devam ettirerek hayatımızı sürdürmeliyiz.”

Türk Dili ve Kültürü Şöleni coşkulu geçti

İbrahim Günay

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Hollanda hükümetinin son aylarda Türkçe ve din derslerinin kısıtlanmak ve denetlenmek istenmesi bizleri üzmektedir, geleceğimiz için endişe yaratmaktadır. Hollanda’nın bu girişime karşı imza kampanyası başlatılmıştır. Bu imza kampanyasına katılarak destek vermenizi bekliyoruz. Derneğimizde cumartesi, pazar günleri yaptığımız sohbet toplantılarında Hollanda’da yeni gelişen kanunları konuşup, tartışıp bilgi sahibi olmaya devam ediyoruz. Ana vatanımız Türkiye’den bizleri kimse koparamaz. Hakkımız olan dinimizi, dilimizi, kültürümüzü devam ettirmek istiyoruz.”

 

 

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#Hollanda#Türk Dili Ve Kültürü Şöleni#ARNHEM

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