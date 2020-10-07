‘Türk diasporası ihmal edildi’

TOPLANTIDA, yurt dışında yaşayan Türklere yönelik yapılan yasal düzenlemeler ve iyileştirmeler hakkında bilgi veren Sırakaya, Türklerin yaşadığı ülkelerde sivil toplum örgütlerinde aktif olmalarının önemine değindi. Yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye’de gurbetçi olarak görüldüğünü ve bu kavramın hâlâ kullanıldığını belirten Sırakaya, şunları söyledi: “Gurbetçi, belli bir süre için bir başka yere çalışmaya gidip dönmeyi hedefleyenleri tanımlar. Sizler burada artık üçüncü ve dördüncü nesilsiniz. Sizler yerleşiksiniz ve birçoğunuz da yaşadığınız ülkenin vatandaşısınız. Gurbetçi değil, Avrupalı Türklersiniz. Avrupa’da yaklaşık 5 milyon, yurt dışında ise yaklaşık 7 milyon Türk yaşıyor. Örgütlenmek çok önemli. Örgütlenirseniz güçlenirsiniz. Ben de yurt dışına çıkmış ikinci kuşak temsilciyim. Hep sivil toplum örgütleri içinde yer aldım ve oradaki çalışmalarla ve sizlerin de desteğiyle milletvekili seçildim. Türkiye, diasporanın anlamını ve önemini uzun süre anlamadı, ihmal etti. Diaspora denince akla Ermeni ve Yahudi diasporası geliyor. Sanki bu iki topluma ait bir kavrammış gibi algılanıyor. Diaspora, kendi ülkesinden ayrılmış ve başka bir ülkede yaşamaya başlayan topluluğu tanımlar. Yurt dışında yaşayanlar arasında bizim için bir fark yok. Onlara ‘Anadolu’dan gelen herkes’ gözüyle bakıyoruz. Bir tek bölücüler ‘Anadolu’dan gelen herkes’ içinde değil.”

‘KİŞİSEL VERİLER SAKLANAMAZ’

“Türkiye, 136 ülkeyle birlikte Otomatik Bilgi Değişimi’ne imza attı. Şimdiye kadar 54 ülkeye finans bilgileri verildi, 71 ülkeden de aynı şekilde bilgi alındı. Ancak Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda ile henüz bilgi değişimi yok. Onlardan da bize gelmedi. Korona dönemi nedeniyle bilgi aktarımı için gerekli alt yapı henüz oluşturulmadı. 2019 yılı bilgileri bu yıl verilmeyecek. Gelecek yıl için de gerekli çalışmaların yetişeceğini sanmıyorum. Çünkü ne Almanya ne de Türkiye bu konuda gerekli hazırlıklarını bitiremedi. Bankada yurt dışı adresi, yurt dışında alınan telefon numarası ve yurt dışı mail adresi veren herkesin bilgisi aktarılacak. Türkiye’ye yerleşmiş vatandaşlarımız varsa, bir an önce bankada adres güncellemesini yapsınlar. Eğer adres bilgisi güncellenmez ise otomatik bilgi paylaşımı çerçevesinde yurt dışı ile paylaşılabilir. Şimdilik bilgiler verilmedi ancak anlaşma gereği bu bilgiler mutlaka verilecek. Otomatik bilgi paylaşımı ‘mütekabiliyet’ esasınada ve uluslararası anlaşma kapsamında yürütülüyor. Kişisel bilgileri koruma kanunu otomatik bilgi paylaşımını kapsamaz. Otomatik bilgi paylaşımının dışında kalabilme adına sizden para isteyenlere itibar etmeyin. Bu konuda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın konuyla ilgili bilgilendirme rehberine müracaat edin. Sorularınız olursa bu rehberin 35. sayfasında verilen e-posta adreslerine soruları yönlendirin.”

2000 yılından sonra Almanya’da doğan çocukların çifte vatandaş olduğunu hatırlatan Sırakaya, “Türk pasaportu ve kimliğini çocuklarınıza almak için konsolosluklara başvurun. Bu bir hak. Bu hakkı kaybetmeyin. Ayrıca yapılan yeni düzenlemeyle artık anne ve babası Türk vatandaşlığından çıkan 18 yaşından küçük çocuklar otomatikman vatandaşlığını kaybetmiyor” dedi. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Berlin Başkanı Sinan Kaplan’ın yönettiği toplantıya, Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök de katıldı.