Türk derneğine ‘Megafondan sesi çok açtınız’ cezası

ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalye eyaletinde Türk vatandaşlarına yönelik uygulanan polis şiddetine tepki amaçlı mitingleriyle tanınan Wuppertal Türkiye Sevdalıları Derneği, geçen yıl Wuppertal polisi tarafından Türk vatandaşı Hamit Paksoy’a şiddet uygulandığı iddiasını protesto etmek isterken Alman polisiyle davalı oldu. Wuppertal Türkiye Sevdalıları Derneği’nin tepki mitingini takip eden Wuppertal polisi, vatandaşların ellerinde taşıdıkları bayrakların çubuğunda bulunan metal ay yıldızı, silah saydı. Alman polisi, aynı mitingde kullanılan ‘megafondan çok ses çıkıyor’ gerekçesiyle söz konusu derneği dava etti.





MAHKEME SALONUNDA ADETA POLİS ORDUSU VARDI

Wuppertal Türkiye sevdalıları Derneği’ne yönelik açılan davanın 4 Ağustos 2021 tarihindeki duruşmasına çıkan Wuppertal Türkiye Sevdalıları Derneği Başkanı Murat Güneş, mahkemenin tutumuna isyan etti. Murat Güneş, “Duruşmanın yapıldığı salonda 15’e yakın polis memuru vardı, salondaki ortam sanarsın bir mafya lideri, ya da terör örgütü liderinin mahkemesi görülüyor gibiydi” dedi.

‘BİZLERİ SİNDİRMEK İSTİYORLAR’

“Almanya’da PKK ve FETÖ terör örgütü gibi gruplara karşı ve Türklere yönelik Alman polisinin şiddetine karşı mücadele vermekteyiz. Bunun içinde bizleri sindirmek için, aleyhimizde dava açtılar” diyen Dernek Başkanı Murat Güneş, şunları konuştu: “4 Ağustos 2021 tarihinde Wuppertal Mahkemesi’nde görülen dava, bir buçuk saat sürdü. İlk suçlamanın aksine bayrak sopaların ay yıldızının silah sayılması, hiç konu edilmedi. Yaptığımız gösterilerde megafondan sesi fazla açtık gerekçesiyle, 1800 euro cezaya çaptırıldık. Miting yaptığımız zamanlarda, bizlere karşı hakaret yağdıran ve terör örgütünün sözde bayraklarını sallayan örgüt sempatizanlarına, bir şey demiyorlar. Daha bir ay önce bu şehirde, terör liderinin posterleri ellerde taşındı. Örgüt destekçilerine ses çıkarmayan, dava açmayanlar, bizim derneğimize sesi fazla açtınız diye dava açıp, ceza kestiler. Bize ve ülkemizin bayrağına hakaret edildiğine dair belgeleri verdiğimiz Alman polisi, biz bunlara bakmıyoruz diyor. Diğer taraftan da sesimizi kesmek istiyorlar”.