Türk bayrağı rahatsız etti

ALMANYA’da Türklerin en yoğun yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (NRV) eyaleti Wuppertal kentinde polisin orantısız güç kullandığı gerekçesiyle düzenlenen protestoda bir skandala imza atıldı. Alman polisi, Wuppertal kentindeki protestoya Türk bayrağı direğiyle katılan gurbetçi Murat Güneş’i hazmedemedi. Direğin ucundaki kromdan yapılmış ‘yıldız ve hilali’ kesici alet kapsamına alan polis, Güneş’i mahkemeye sevk etti. Güneş, yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı’na (DHA) anlattı: “Geçen hafta bir vatandaşımızın öldürülmesi ve bazı vatandaşlarımızın yaralanmasıyla ilgili polis şiddetini protesto ettik. Tabi polisler kendilerini protesto ettiğimiz için bizi yakın takibe aldı. Araçlarımızı kontrol ettiler. Herhangi bir kusur bulamayınca Türk bayrağımıza yöneldiler. Bayrağımızın ucundaki ay ve yıldız metali sivri diyerekten bizi mahkemeye verdiler. Yani bizim bayrağımız hilal ve yıldız kesici alet olarak kabul edildi. Bizi mahkemeye çağırdılar. Mahkemeden gönderilen tebliğde ‘Eğer gelmeyecek olursanız polis zoruyla getiririz’ yazıyordu. Sanki elimizde bayrak değil de otomatik silah varmış gibi aynı muameleyi yaptılar. Büyüklerimizin bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Bu Almanya’daki Türkiye düşmanlığının geldiği son noktadır. Bizler burada sindirilmeye çalışıyoruz.” ‘TERÖRİSLERE DOKUNMUYORLAR’

Almanyanın Wuppertal kentinde bölücü terör örgütü PKK sempatizanları ve üyelerinin örgüte haraç topladığını belirten Güneş, “Polisler bunu bildikleri halde operasyon yapmıyor. Ama işte görüldüğü gibi bizlere olmadık bahanelerle cezalar yazıyorlar. İki kere 1200 euro ceza yazdılar. Resmen bölücü terör örgütü mensuplarına dokunmuyorlar” diye konuştu.