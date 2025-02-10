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Türk başkan yine kazandı

Güncelleme Tarihi:

#Brüksel#Emir Kır#AVRUPADAN HABERLER
Türk başkan yine kazandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 09:33

Belçika’da başkent Brüksel bölgesinin Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır, yenilenen seçimlerden güçlenerek çıktı.

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Ülkede 13 Ekim’de düzenlenen yerel seçimlerde Saint-Josse’ta Emir Kır’ın öncülüğündeki liste yüzde 50.5 oy oranıyla belediye meclisinde 29 sandalyeden 17’sini kazanmış fakat vekaletle kullanılan az sayıdaki oyla ilgili işlemlerin eksik olduğu gerekçesiyle mahkeme kararıyla seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti. Tekrarlanan seçimde oy oranını yüzde 55.6’ya yükselterek belediye meclisinde ilave bir sandalye ile 18 üyeye ulaşan Emir Kır, böylece koalisyona ihtiyaç duymadan görevini sürdürebilecek.

Türk başkan yine kazandı

‘HALK TARİHİ BİR CEVAP VERDİ’
Sonuçların açıklanmasının ardından AA’ya konuşan Kır, bir önceki seçimlerle ilgili yargı kararına işaret ederek şunları söyledi: “Bence bu akşam halk, tarihi bir cevap verdi. “Halkın oylarıyla oynarsanız, halkın iradesini yok sayarsanız işte böyle olur. Biz hem bu seçimlerin galibi çıktık, bir sandık daha fazla aldık ve en yüksek oy oranını yakaladık. Bu da her şeyden önce vatandaşlarımızın verdiği en iyi cevap. Seçim sonuçları vatandaşların bizim şimdiye kadarki çalışmalarımızı takdir ettiğini gösteriyor. Bizim için hizmet etmek her şeyin önünde geliyor. Galiba yılların bir birikimi var, halkla bir ilişkim var. Galiba vatandaşlarımız ekibimle birlikte onların yanında olduğumu biliyorlar.”

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Türk başkan yine kazandı

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#Brüksel#Emir Kır#AVRUPADAN HABERLER

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