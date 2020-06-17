Türk babanın gençlik dairesiyle mücadelesi

BOCHUM’da iki yıldır kızıyla tek başına yaşayan Çelik, ocak ayında yeni bir eve taşındıklarını ve her şeyin ondan sonra olduğunu söyledi: “Taşındığımız evin mutfağında boru patlaması, küf gibi bazı sorunlarla bunlara bağlı bazı böcekler vardı. Ev sahibinden bu sorunları gidermesini istedim. Bu sırada Kovid-19 sorunu ortaya çıktı, işimizi yapmadılar ya da yapamadılar. Ayrıca yeni taşındığımız için henüz yerleştiremediğim kartonlar da vardı. Kızımı yalnız yetiştirdiğim için gençlik dairesi kontrole gelip, evin durumunu görünce sorunlar başladı. Yetkililer daha sonra tekrar geldi ve Kovid-19 tehlikesi olduğu için gelen kişileri eve almak istemedim. Bu sefer 5 polisle geldiler. Kızım içeride banyo yapıyordu. Polisle birlikte kızımı zorla alıp götürdüler. Elime ters kelepçe takıp, kızımın üzerini giydirmeme bile izin vermediler.”

‘VÜCUDUNDA MORLUKLAR OLUŞMUŞ’

“Çocuğum Alman bir aileye verildiği ve bu kişiler kızıma domuz eti yediriyor. 2 hafta sonra aradılar ve kızımın hastanede olduğunu söylediler, az daha aklımı kaçırıyordum. Kızımın vücudunda morluklar oluşmuş, hepsinin fotoğrafını çektim. Kızımın psikolojisi bozulmuştu. O günden sonra hiç göremedim, şimdi sistematik olarak kızımı benden koparmaya çalışıyorlar. Yağmur’la görüşebileceğimi belirten bir mahkeme kararı bulunmasına rağmen bizi görüştürmüyorlar. Kızıma kavuşmak için Türk ve Alman yetkililerden yardım istiyorum.”