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Türk ata sporu Bagatur dünya arenasında

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#Almanya#Bagatur#AVRUPADAN HABERLER
Türk ata sporu Bagatur dünya arenasında
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 12:54

Almanya’nın Paderborn kentinde düzenlenen ve 80 ülkeden ustalarla öğrencilerin katıldığı dövüş sanatları dünya şampiyonasında Türk ata sporu Bagatur büyük başarıya imza attı.

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AZERBAYAN Sudo Federasyonu tarafından organize edilen etkinlikte karate, tekvando, judo, kung-fu, aikido, jiujitsu ve Çin boksu gibi dokuz farklı dövüş sanatının sergilendiği yarışmada, Bagatur sporcuları 1 birincilik ve 3 ikincilik kupası kazanarak Türk bayrağını gururla temsil etti. Bagatur Almanya Federasyonu Başkanı ve spor öğretmeni Emre Kutlu, spora dair köklü mirası şu sözlerle anlattı: “Bagatur, eski Türk dilinde kahraman, yiğit ve cesur anlamına gelir. Amacımız, bu ata sporumuzu dünya arenasında tanıtmak ve çocuklarımıza bu mirası aktarmaktır.”

Türk ata sporu Bagatur dünya arenasında

‘ZAFERLE DÖNÜŞ YAPTILAR’
Almanya’dan Regensburg ve Burglengenfeld şehirlerinden katılan sporcular, karşılaşmalarda üstün performans sergiledi: Fehmi Bozkurt (7), önceki dünya şampiyonunu mağlup ederek birincilik kupasını kazandı. Ahmed Efe, ilk maçında rakibini 2-0 yendi, ancak üst eleme turunda güçlü bir rakibine yenilerek kendi kategorisinde ikincilik madalyası aldı. Mina Bozkurt ve Taha Culfa, kendi kategorilerinde ikinci oldular.

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Türk ata sporu Bagatur dünya arenasında

‘KISA SÜREDE BÜYÜK BAŞARI’
Kutlu, 15 ay gibi kısa bir sürede kazanılan başarıların önemine vurgu yaparak, “Bize güvenerek çocuklarını Bagatur alplık okullarımıza emanet eden ailelere teşekkür ediyorum. Bu madalyalar, çocuklarımızın cesareti ve çalışkanlığı sayesinde geldi” dedi. Bagatur Almanya Federasyonu, Mayıs 2025’te Almanya Şampiyonası düzenleyerek yeni sporcuları seçmeyi hedefliyor. Türk ata sporu Bagatur, kısa sürede ulaştığı başarılarla dünya çapında daha da tanınmayı amaçlıyor.

Türk ata sporu Bagatur dünya arenasında

Türk ata sporu Bagatur dünya arenasında

Haberin Devamı

Türk ata sporu Bagatur dünya arenasında

Türk ata sporu Bagatur dünya arenasında

Türk ata sporu Bagatur dünya arenasında

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#Almanya#Bagatur#AVRUPADAN HABERLER

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