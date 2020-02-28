Türk asıllı hakem, bu pozisyonu göremedi!

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Manchester United ile Club Brugge, 1-1'in rövanşında Old Trafford'da karşı karşıya geldi.

Simon Deli, Daniel James'in şutunu ceza sahası içinde elle kesti ve 22. dakikada kırmızı kart gördü. O sırada 0-0 devam eden mücadelede maçın hakemi, bu pozisyonu ilk anda tespit edemedi.

VAR'dan gelen uyarı üzerine penaltı ve kırmızı kart kararı verildi. Topun başına gelen Bruno Fernandes hem golü attı, hem de tur kapısını ardına kadar aralayarak 5-0'a giden yolu açtı.

"BU POZİSYON 10 KEZ İZLENİR Mİ?"

İngiliz gazeteleri, bu pozisyonu tespit edemeyen maçın hakemi Serdar Gözübüyük'ü de ağır biçimde eleştirdi.

Gazetelerin yanısıra İngiliz futbolseverler de Serdar Gözübüyük'ü eleştirren paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlardan bazıları:

* "Berbat bir hakemlik performansı. Şu pozisyona bile defalarca kez monitörden bakıyor. Utanç verici."

* "Hakemin bu elle oynamayı neden 10 kez izlediğini anlamıyorum. VAR monitöründen izlemeden önce penaltı ve kırmızı kart verebilmeliydi."

* "Uzun yıllardır futbol seyrediyorum ve gördüğüm en acayip elle oynama buydu."

(Maç görüntüsü, yayıncı kuruluştan alınmıştır)