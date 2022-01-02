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HABERLERAvrupa Haberleri

Türk anneye İmparatorluk Nişanı

#Britanya İmparatorluk Nişanı Figen Murray'a Verildi#Martyn Hakan Hett#AVRUPADAN HABERLER
Türk anneye İmparatorluk Nişanı

Machester’daki bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden Martyn Hakan Hett’in annesi Figen Murray, terörle mücadele alanındaki çalışmalarından dolayı kendisine layık görülen Britanya İmparatorluk Nişanı’ndan (OBE) onur duyduğunu söyledi.

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FİGEN Murray’in 29 yaşındaki oğlu Martyn Hakan Hett, 22 Mayıs 2017’deki terör saldırında hayatını kaybeden 22 kişiden biriydi. CNN, terör kurbanı Hakan Hett’in ölümünü ‘Yılın oğlu Manchester’daki terör saldırısında öldürüldü’ diye duyurmuştu. İstanbul doğumlu Figen Murray, oğlunu kaybetmesinin ardından kamusal alanlarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını öngören ‘Martyn’in Yasası’ adlı bir düzenlemenin kanunlaşması için kampanya yürüttü. Aynı zamanda okullarda radikalleşmenin tehlikelerine dair konuşmalar da yapan Figen Murray, şunları söyledi: “Oğlum öldüğünde hayatım tamamen değişti. Tüm enerjimi, şiddet dolu terör eylemlerinin tekrar yaşanmasını engellemeye, önlemeye yönelttim. 22 yaşındaki saldırgan Salman Abedi’nin fotoğrafını ilk gördüğümde donup kaldım. Terör hakkında hiçbir şey bilmiyordum ama bu kadar genç biri olması beni şoke etmişti. Ben de bir şeyler yapmam gerektiğine karar verdim. Birileri öfke ve nefret döngüsünü kırmalı.”

Türk anneye İmparatorluk Nişanı
‘ONUR DUYDUM’
‘Martyn’in yasası’ tasarısı şu anda danışma sürecinde ve bu sürecin 2022’de sona ermesi bekleniyor. Ülkenin her yanında konferanslar, veren televizyonlara konuk olan Figen Murray, kamuda görüşleri yakından takip edilen bir isim. Sosyal medya hesaplarını aralarında İçişleri Bakanı Priti Patel’in de bulunduğu çok sayıda parlamenter, düşünce merkezi ve medya kuruluşları da takip ediyor.
Terörle mücadele alanındaki çalışmalarından dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı’na layık görülen Figen Murray, bundan onur duyduğunu söyledi.

 

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