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Türk-Alman Veliler İnisiyatifi’nden Bavyera hükümetine ziyaret

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#Almanya#Gonca Onal#AVRUPADAN HABERLER
Türk-Alman Veliler İnisiyatifi’nden Bavyera hükümetine ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 11:50

Türk-Alman Veliler İnisiyatifi Başkanı Gonca Onal, Bavyera Eyalet Hükümeti Uyum Sorumlusu Karl Straub’u (CSU) makamında ziyaret etti.

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TÜRK-Alman Veliler İnisiyatifi’nin başkanlığını kısa süre önce devralan Sayın Gonca Onal ve basın sözcüsü Sayın Havva Doksar-Müller, Bavyera Hükümeti Uyum Sorumlusu Karl Straub’u (CSU) ziyaret etti. Türk-Alman Veliler İnisiyatifi, özellikle ebeveynler ve öğrencilerden oluşan Alman-Türk toplum gruplarının çıkarlarını temsil ediyor. Üyeler, ebeveyn çalışmaları, etkinlik organizasyonları ve tercümanlık faaliyetleri alanında aktif olarak yer alıyor. Bu inisiyatifin amaçlarından biri, Bavyera’daki yaklaşık 45 Türk eğitim derneğiyle ağ oluşturmak ve bir çatı örgütü kurmak. Ayrıca, Bavyera okullarında İslam dersinin kapsamlı bir şekilde uygulanmasına yönelik projeler de eşlik ediyor. Türk-Alman Veliler İnisiyatifi Derneği, ‘İslam ve Sanat’ konulu bir sergi planlıyor. Bavyera Hükümeti Uyum Sorumlusu Karl Straub serginin himayesini üstlenmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

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#Almanya#Gonca Onal#AVRUPADAN HABERLER

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