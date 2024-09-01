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Türk-Alman tıp ilişkilerinin 40. yılı kutlandı

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#AVRUPADAN HABER#Türk-Alman Tıp İlişkileri#Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi
Türk-Alman tıp ilişkilerinin 40. yılı kutlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 09:55

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nde (LMU) düzenlenen ve Erich-Frank-Gesellschaft’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘İnterkulturalitaet in der Medizin’ (Tıpta Kültürlerarası Etkileşim) başlıklı sempozyumda Türk-Alman tıp ilişkilerinin 40. yılı kutlandı.

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AÇILIŞ konuşmasını Erich-Frank-Gesellschaft Başkanı Prof. Dr. Fuat Oduncu gerçekleştirdiği sempozyumda, aralarında Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, LMU Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Thomas Gudermann ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ın da bulunduğu önemli isimler söz aldı. Konuşmacılar, Türk-Alman iş birliğinin tıp dünyasındaki yerini ve iki ülke arasındaki güçlü bağların sağlık sektörüne olan katkılarını ele aldılar. Erich Frank Gesellschaft’ın bursuyla Münih’e gelen İstanbul Üniversitesi’nden 9 başarılı öğrenci arasından 4 öğrenci seçilerek onore edildi. Ayrıca, Dr. Ozon Emre Eren ve Dr. Elif Duygu Cındık Herbrüggen de oturumlarda konuşmacı olarak yer aldılar.

Türk-Alman tıp ilişkilerinin 40. yılı kutlandı

Türk-Alman tıp ilişkilerinin 40. yılı kutlandı

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#AVRUPADAN HABER#Türk-Alman Tıp İlişkileri#Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi

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