Türk-Alman tıp ilişkilerinin 40. yılı kutlandı

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AÇILIŞ konuşmasını Erich-Frank-Gesellschaft Başkanı Prof. Dr. Fuat Oduncu gerçekleştirdiği sempozyumda, aralarında Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, LMU Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Thomas Gudermann ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ın da bulunduğu önemli isimler söz aldı. Konuşmacılar, Türk-Alman iş birliğinin tıp dünyasındaki yerini ve iki ülke arasındaki güçlü bağların sağlık sektörüne olan katkılarını ele aldılar. Erich Frank Gesellschaft’ın bursuyla Münih’e gelen İstanbul Üniversitesi’nden 9 başarılı öğrenci arasından 4 öğrenci seçilerek onore edildi. Ayrıca, Dr. Ozon Emre Eren ve Dr. Elif Duygu Cındık Herbrüggen de oturumlarda konuşmacı olarak yer aldılar.