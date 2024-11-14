Türk-Alman Sağlık Vakfı’ndan yeni proje

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PROJENİN tanıtımı, Vakıf Genel Müdürü Ayla Gediz, Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Geliştirme Sorumlusu Sabine Gerbich ve Frankfurt Förderkreis’da yönetmen ve oyuncu olan Barbara Englert tarafından yapıldı. Ayrıca, Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Ferruh Parmaksız, CDU eyalet milletvekili Christoph Mikuscheck ve Dietzenbach Belediye Başkanı Dieter Lang gibi siyasetçiler, kurum ve kuruluşlar da projeye destek verdi. Projeyle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

ATÖLYE ÇALIŞMASI OLACAK

“Bu proje, göçmen kökenli ailelerden gelen genç insanlar veya edebiyatla ilgilenen ve katılmak isteyenler için yeni bir entegrasyon yaklaşımı sunuyor. Proje, Offenbach, Dietzenbach ve Hanau şehirlerinde gerçekleştirilecek. Her şehirde, dört buluşmadan oluşan atölye aşaması olacak ve kursun sonunda, duruş ve sahneye çıkma konularını öğreten bir sahne kursu da sunulacak. Kapanış etkinliğinde, katılımcılar kendi ürettikleri metinleri sunacaklar. Yazı atölyelerinde kısa hikâyeler, şiirler veya konuşmalar gibi eserler, deneyimli yazarlar tarafından öğretilecek. Bu proje aracılığıyla, edebiyata erişim yolları gösterilecek, dil sevgisi teşvik edilecek ve dilsel özgüven güçlendirilecektir. Böylece, entegrasyonun sadece aynı yerde birlikte yaşamak ve çalışmaktan çok daha fazlası olduğu bilinci, sanat ve edebiyata olan sevgi ve takdirle zenginleştirilecektir. Bu proje, Frankfurt Rhein Main Kültür Fonu ve Hessen Çalışma, Entegrasyon, Gençlik ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.”