Türk-Alman Sağlık Vakfı’ndan iki önemli etkinlik!

İLK olarak Wiesbaden’de DİTİB Merkez Camisi’nde bilgilendirme yapıldı. Etkinliğe Türk-Alman Sağlık Vakfı (TDG) yönetim kurulu üyesi Rafet Solak, Wiesbaden Sağlık Dairesi’nden Prof. Dr. Ernst Hanisch ve Wiesbaden Belediyesi’nden Christoph Manjura katıldı. Namaz öncesinde yapılan bilgilendirmede aşının salgını önlemede ne derece önemli olduğu anlatıldı. Daha sonra ise vatandaşlar sorular yöneltti. ÜÇÜNCÜ DOZ GEREKİYOR

Özellikle Türkiye’de yapılan aşıların geçerli olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Prof. Hanisch, AB’den onay alan aşıların nerede yapılırsa yapılsın Almanya’da geçerli olduğunu ifade etti. Ancak Hanisch, ilgili sağlık dairesinden aşı yapıldığına dair onayın alınması gerektiğini ifade etti. BioNTech’in ikinci aşısından sonra üçüncü bir aşının da yapılması gerektiğini kaydeden Hanisch, ancak bunun ne zaman olacağının henüz kesinleşmediğini vurguladı. Korona aşısının yan etkilerinin, koronavirüsün yan etkilerinden daha az olduğu da ifade edildi. GÖÇMENLERE JOHNSON&JOHNSON AŞISI

Öte yandan ikinci etkinlik ise Dietzenbach’ta düzenlendi. Dietzenbach Belediyesi’nin göçmenlere yönelik eğitim merkezinde 300 göçmene tek doz uygulanan Johnson&Johnson aşısı yapıldı. Aşılama kampanyasına TDG’nin yanı sıra Dietzenbach Belediye Başkanı Dieter Lang da katıldı.