Türk Alman Kulübü: Daima şükranla anacağız

“KULÜBÜMÜZE başkanlık yapmış sayın Dr. Ezhar Cezairli’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Bu güzel insan, modern Türk kadını kimliği ile sekiz yıllık başkanlığı döneminde ve bunun dışında üyemiz olarak kulübümüze ve Frankfurt Türk toplumuna çok değerli katkılarda bulunmuş, Almanya’da İslam Konferansı’nda lâik Müslümanları temsil etmiştir. Türk öğrencilerinin eğitimine aktif olarak yardımcı olmuştur. Bu olumlu katkıları nedeniyle kendisini daima şükranla anacağız. Ezhar Hanım, tüm bu sosyal faaliyetler yanında hastalığının başlangıç sürecine kadar Frankfurt merkezinde diş hekimliği mesleğini başarıyla icra etmiş, ayrıca eğitimleri ve mesleki başarıları ile gurur duyulacak iki kız evlat yetiştirmiştir. Sevgili Ezhar Hanım’ı hep sevgiyle kalbimizde taşıyacağız ve hoş anılarla hatırlayacağız. Ruhu şad olsun, ışıklar içinde uyusun. Allah yakınlarına sabırlar versin. Hepimizin başı sağ olsun. Saygılarımızla, Türk Alman Kulübü Yönetim Kurulu.”

Alman İslam Konferansı katılımcısı, Frankfurt Belediye Meclisi eski üyesi ve Türk Alman Kulübü eski başkanı Dr. Ezhar Cezairli, kansere yenik düştü. Frankfurt’ta uzun süreden beri başında olduğu diş muayenehanesi bulunan Dr. Ezhar Cezairli iki kız annesiydi. Ailenin cumartesi günü taziyeleri kabul edeceği belirtilirken, cenazenin pazar günü Antakya’ya götürülerek orada toprağa verileceği öğrenildi.