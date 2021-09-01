‘Türk-Alman Kültür Gecesi’ düzenleniyor

ESSEN’de UNESCO Kültür Mirası Zollverein’da geçen haziran ayında açılan ve ekim ayı sonuna kadar ziyaret edilebilecek olan ‘Biz buralıyız- Ergun Çağatay Fotoğraf Sergisi’ kapsamında düzenlenecek kültür etkinliğinde, müzikten dansa, grafitiden müzikli tiyatroya, okuma saatlerine kadar pek çok farklı gösterinin yanı sıra başta Türk kahvesi olmak üzere Türk mutfağından lezzetler de yer alacak. Türk-Alman Kültür etkinliği 4 Eylül Cumartesi günü saat 15.00’te başlayacak. Grafiti sanatçısı Choko dev perdelerde grafiti sanatından örnekler sunacak. Saat 15.30’da Berfin Günes, Miedya Mahmod, Abdul Chahin ve Lavin Esmahil sahne alarak kendi yazdıkları metinleri seslendirecek. Saat 16.00-17.00 arasında ise çocuklara Türkçe-Almanca hikâyeler okunacak. Daha sonra ‘Renagade Compaigne’ Hip-Hop dans-tiyatro gösterisi sunacak. ‘MİSAFİR İŞÇİ ŞARKILARI’

Saat 19.30’da Duo AYKU, İmran Ayata ve Bülent Kullukçu, ‘Misafir İşci Şarkıları’ adıyla Almanya’ya ilk gelen birinci neslin dinlediği şarkılardan oluşan belgesel niteliğindeki çalışmalarını sahneleyecek. Performans sanatçıları Jasmin İhraç ve Tümay Kılınçel kültür gecesi için hazırladıkları ‘Katmanlar’ isimli gösteriyi sahneleyecek. Ünlü rap’çi ‘Eko Fresh’ saat 23.00’te sahne alacak. 1 milyondan fazla satılan eserleri ve çok sayıda ödülleriyle Alman rap dünyasına ismini yazdıran Eko Fresh konser biletleri 15 eurodan satılacak.