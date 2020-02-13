Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü’yle kültür-sanat turu

KUNSTHALLE Program Küratörü Dörte Dannemann’ın Gustav Seitz ve yapıtları üzerine kısa sunumunun ardından DTI Proje Koordinatörü Gizem Weber, Wolfgang Amadeus Mozart’ın portresi ve ‘Türk Marşı’ eşliğinde Seitz’ın eserlerinin çağrışımları hakkında konuşmasına “Sanat eseri duyguların, formların ve renklerin karışımı. Ağırlıklı olarak büstlerin ve vücut tasvirlerinin bulunduğu bir sergi salonundayız. Buraya ilk ayak bastığımda buradaki eserler bana M.Ö. 8. yüzyıla ait meşhur Anadolu’da bereketin sembolü Çatalhöyük Ana Tanrıça heykelini anımsattı” diyerek başladı. ‘TATLI YİYELİM TATLI KONUŞALIM’

Şehir turunun ilk durağı Jungbusch Mahallesi’ydi. Günümüzde Zeitraumexit Derneği’nin de bulunduğu avlu, SUNTAT şirketinin başarı öyküsünün çıkış merkezi. SUNTAT Şirketler Grubu Yöneticisi ve DTI Yönetim Kurulu Mustafa Baklan’ın, 1986 yılında kardeşleriyle beraber Hafenstraße’de açtığı ilk süpermarket köklü bir üretici ve toptancı ağına dönüştü. Mustafa Baklan, Türkiye’den ithal edilen ürünleri profesyonel bir şekilde sunmak için Alman standartlarında ve normlarında çalıştıklarını ifade ederken şehir turuna katılanlar küçük bir süpermarketle başlayan fikrin, emek ve ticari zekayla nasıl bir gıda imparatorluğuna evrildiğini birinci ağızdan dinleme fırsatı yakaladılar. Hafenstraße’den yola çıkan katılımcılar, Taksim Baklavacısı’nda ‘tatlı’ bir mola verdiler. ‘Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım’ sözüne atıfla gerçekleştirilen ikramın ardından Mannheim ve göç geçmişi üzerine sohbet Neckartor’da son buldu. KEDER TAŞININ HİKAYESİ

Programa katılanlar Erdal Türemiş’in canlı anlatımıyla ‘keder taşı’nın hikayesini dinlediler. O dönemin tanıklarından biri olan Erdal Türemiş, taşın ilk olarak İtalya’dan gelen misafir işçiler için bir buluşma noktası olduğunu ifade etti. Zamanla bu buluşma geleneğinin Türkiye’den gelen misafir işçilere geçtiğini belirten Türemiş, “Siyasetten ticarete, çocuklarının düğün hazırlıklarına kadar günlük yaşama dair her konu burada yüksek sesle dillendiriliyordu” dedi. Kunsthalle’nin city walk–şehir turu adını verdiğini etkinlikler serisi, kültürlerarası dernekler, yerel inisiyatifler ve sanatçılar tarafından planlanıyor. İlgili kurumların seçtiği ve kişisel hikayeleriyle bağdaştırdıkları bir sanat eseri üzerine Kunsthalle’de başlayan buluşmayı yine onlar için önemli durakların yer aldığı Mannheim şehir turu takip ediyor. BELEDİYE BAŞKANI HİMAYESİNDE

Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü 2012 Yılından Beri Faaliyette Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu (Hochschule der Wirtschaft für Management – HdWM) bünyesinde Mustafa Baklan (SUNTAT) ve Prof. Dr. Franz Egle (Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Eski Başkanı) tarafından kurulan Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI) Mannheim ve Ren-Neckar Metropol Bölgesi başta olmak üzere eğitim ve katılım, iletişim ağı, bölgesel araştırma projeleri, göç ve uyum danışmanlığı alanlarında faaliyetler yürütmektedir. DTI, Baden Württemberg Eyaleti genelinde gençleri gönüllü çalışmaya teşvik etmek ve sosyal yardım kuruluşlarına bağış toplamak amacıyla düzenlenen geleneksel ‘Mitmachen Ehrensache’ (Katılmak Gönül İşi) (www.mitmachen-ehrensache.de) adlı eylemin Mannheim Temsilciliği’ni yürütmektedir. Söz konusu eylem, Mannheim’da Belediye Başkanı Dr. Peter Kurz himayesinde gerçekleşmektedir. DTI, ayrıca “Mannheim’dan Eğitim Biyografileri – Başarıya Uzanan Farklı Yollar” (www.ma-bg.de) projesinin koordinatörlüğünü yürütmektedir.