Türk-Alman ilişkilerinin 100. yılı kutlandı

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ETKİNLİKTE, imparatorluktan modern cumhuriyetlere evrilen ilişkilere mercek tutulurken, Ankara’daki Alman Büyükelçiliği’nin hikâyesi de ilginç bir şekilde gündeme geldi. 30 Ekim 1924’te Würzburg Üniversitesi’ni 100 yıl önce bitiren Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın doktoru Hatice Safiye Ali’nin heyecan verici hikâyesi de slayt gösterisiyle izleyicilere sunuldu. Würzburg Belediye Başkanı Schuchardt burada yaptığı konuşmada, “Türk-Alman ilişkilerinden verilen tarihi örnekler ile Türkiye kökenli göçmenlerin şehrimizdeki entegrasyon sürecine yapılan katkıyı önemsiyorum. Türk-Alman ilişkilerinin 100’üncü yılı ve Sayfiye Ali adlı Türk kızının bir asır önce ortaya koyduğu heyecan verici hikâye beni çok duygulandırdı. Dernek yöneticilerini kutluyorum” dedi.

Würzburg Belediye Başkanı Schuchardt

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Dr. Latif Çelik

‘DOSTUN DOSTA JESTİ’

Dernek başkanı Dr. Latif Çelik de özetle şunları söyledi: “Türk-Alman ilişkilerinin 100 yıllık son döneminin başlangıcı, erken Cumhuriyet döneminin ilk yıllarıdır. Cumhuriyet’in şekillenmesinde Almanya’nın desteğinin iyi bilinmesi gereklidir. İngiltere ve Fransa, Ankara’yı küçümseyerek kesinlikle bir mahrumiyet bölgesi olan Anadolu kasabasına gelmeyeceklerini belirttiklerinde, Almanya’nın büyükelçiliklerini taşıyan ilk devletlerden olması çok önemlidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün jest olarak Almanlara büyükelçilik inşası için arsa bağışı, dostun dosta jest ile karşılık vermesidir.”

Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci

‘GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR’

Etkinlikte Würzburg Vali Yardımcısı Waldemar Brohm da bir konuşma yaptı. Brohm, “Burada 100 yıl önceki ilişkilerimizi konuşmak benim için müstesna bir olay. Pozantı şehri ile son 10 yıldan bu yana görüşmelerimiz devam ediyor. Oradaki Alman tarihine sahip çıkan Türk dostlarımızı yürekten kutluyorum. Yakında yine Pozantı’ya giderek buradaki Türos Demiryolları ile ilgili mükemmel bir gezi yapmak istiyoruz. Türkiye ve Almanya’nın asırlardan bu yana devam eden dostluğu ile ilgili bugünkü 100’üncü yıl programında bir Türk dostu olarak konuşmak ise bana büyük mutluluk veriyor” dedi.

Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci de “Bu etkinlik, iki ülkenin ortak kültürel çizgide buluşması adına ciddi bir çalışma. Ayrıca, Sayın Schuchardt’ın da programın himayesini üstlenmesi son derece önemlidir” diye konuştu.

Hatice Safiye Ali’nin 100 yıl önceki hikâyesini anlatan Dr. Nurcan Demirci Aydın da “Onca imkânsızlık içinde ülkesinden büyük zorluklarla, özellikle de savaş döneminde buraya gelip üstün başarı ile tarihe iz bırakacak şekilde okulundan mezun olan Hatice Safiye Ali’nin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum” dedi. Program, Franken Halk Oyunları ekibi ile Kitzingen Anadolu Çocuk Halk Oyunları ekibi tarafından sergilenen folklor gösterileri, simit, kahve ve baklava sunumu ile sona erdi.