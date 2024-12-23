Türk-Alman dostluk köprüsü güçleniyor!

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SAĞLIK, iş dünyası ve siyasetten önemli isimlerin katıldığı etkinlikte sağlık alanında iş birliğinin önemine dikkat çeken Hıristiyan Sosyal Birliği (CSU) üyesi ve Münih Şehir Meclisi Sağlık Politikaları Sözcüsü Prof. Dr. med. Hans Theiss, Mehmet İşlek’e özel plaketini sundu. Prof. Theiss, bu tür organizasyonların iki toplum arasındaki bağları ve dostlukları güçlendirdiğini vurgularken, “Türk ve Alman toplumlarının dostluğu, sağlık ve ekonomi gibi alanlarda kurulan iş birlikleriyle daha da güçleniyor. Bu etkinlik, geleceğe dair umut veriyor. Türkiye’den gelen doktorlar ve sağlık kurumlarının Almanya’da yasal veya resmi olmayan konsültasyon yapmaları giderek zorlaşıyor. TC Medical Point, bu alanda yasal çerçevede ve profesyonel şekilde hizmet veren ilk ve tek kurum olarak öne çıkıyor. Bu profesyonel yaklaşım, iki ülke arasındaki sağlık iş birliğini güçlendirirken toplumların güvenini kazanıyor” dedi.

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SPD’li Bavyera Eyalet Parlamentosu milletvekili Arif Taşdelen de etkinlikte hazır bulundu. Taşdelen, bu tür organizasyonların toplumlar arası dayanışmayı artırdığına dikkat çekerek, “Münih gibi bir şehirde farklı kültürlerin bir araya gelmesi, toplumsal bağları güçlendiriyor. Bu atmosfer, Türk ve Alman dostluğunu daha da sağlamlaştırıyor” açıklamasında bulundu. Sağlık dünyasının önde gelen isimlerin buluştuğu Türk-Alman dostluk etkinliği, Ticaret Ataşeleri Ali Bayraktar ile Recep Aslan ’ın da katılımlarıyla sıcak bir atmosferde sadece bir yıl sonu kutlaması değil, aynı zamanda sağlık sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getiren bir platform oldu. Katılımcılar, sağlık alanında bilgi alışverişinde bulunurken, iş birliği fırsatlarını da değerlendirdiler.

SERDAR DURAN’DAN GÜÇLÜ DESTEK

Bavyera-Türk Forumu Başkanı ve Türk-Alman topluluklarının güçlü bir temsilcisi olan Serdar Duran, etkinliğin organizasyonunda önemli bir rol oynadı. Duran, iki toplum arasında sağlık ve toplumsal iş birliklerini güçlendirme çabalarını sürdüreceğini vurguladı. TC MedicalPoint’in kurucuları Gülşen ve Tuncay Yıldırım, etkinliğe ev sahipliği yaparak Noel ve yıl sonu temalı organizasyonla misafirlerine sıcak bir ortam sundu. Türk ve Alman kültürlerinin bir araya geldiği bu etkinlik, dostane ve samimi atmosferiyle öne çıktı.