×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Türk-Alman Dostluk Federasyonundan Böcek’e “Kybele Ödülü”

Güncelleme Tarihi:

#Türk-Alman Dostluk Federasyonu#Kybele Ödülü#Muhittin Böcek
Türk-Alman Dostluk Federasyonundan Böcek’e “Kybele Ödülü”
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 10:00

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türk-Alman Dostluk Federasyonu (DTU) tarafından verilen Kybele Ödülü’ne layık görüldü.

Haberin Devamı

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir Nürnberg ile ilişkilerini her alanda güçlendirmeye devam ediyor. Bu güçlü işbirliği sayesinde birçok ortak çalışmaya imza atan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, Türk Alman Dostluk Federasyonu tarafından Kybele ödülüne değer bulundu.

13 MART’TA NÜRNBERG’E GİDECEK
Başkan Böcek, Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König’in davetlisi olarak 13 Mart’ta Nürnberg’e gidecek ve orada federasyon tarafından düzenlenecek törende ödülünü alacak. Ayrıca Nürnberg programı kapsamında bir dizi temaslarda ve görüşmelerde bulunacak olan Böcek, Nürnberg Turizm Fuarı’na da katılacak. Aynı zamanda Akdeniz Belediyeler Birliği ve Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliğinin de başkanı olan Böcek, fuarda Antalya standında misafirlerini ağırlayacak. Başkan Böcek, Nürnberg’de düzenlenen Türkiye-Almanya Film Festivali’ne de onur konuğu olarak katılacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk-Alman Dostluk Federasyonu#Kybele Ödülü#Muhittin Böcek

BAKMADAN GEÇME!