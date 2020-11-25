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Avrupa
Orhan Gedik
Haber Giriş: 25.11.2020 - 10:01 | Son Güncelleme:

Türk-Alman derbisi cumartesi

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Türk-Alman derbisi cumartesi
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Almanya’da yaşayan gurbetçi Türklerin gururu Münih Türkgücü (Türkgücü München), Almanya 3. Liginin zirvesindeki Saarbrücken ile 1-1 berabere kaldı. Türkgücü bu sonuçla ligde puanını 17’ye yükseltti.

Almanya’nın 3. Liginde başarıyla mücadele eden Münih Türkgücü, FC Saarbrücken takımı ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma, beraberlikle biterken; maçın gollerini Türkgücü’nden Bouzıane ve Saarbrücken’den Mendler kaydetti.

Türk-Alman derbisi cumartesi

Münih Türkgücü takımı 2 maç eksikliği ile 17 puan ile 7.sırada yer aldı. Galip olarak sahadan ayrılsa idi 19 puan ile 3.sırada yer alacaktı. Münih Türkgücü ekibi cumartesi günü Münih’te ilk kez bir derbi maçında karşı karşıya gelecek. 28 Kasım günü saat 14’de, bir zamanlar Almanya 1.liginde mücadele eden 1860 Münih takımı ile sahaya çıkacak.

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