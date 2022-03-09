Türk aileye son görev

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Almanya’nın Kraichtal-Unteröwisheim kasabasında 1 Mart’ta evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Ebru Turan ile üç çocuğunun cenazesi, Heidelberg’deki cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere Türkiye’ye gönderildi.
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ALMANYA’nın Karlsruhe kenti yakınlarındaki Kraichtal-Unteröwisheim kasabasında yaşayan Türkiye kökenli ailenin evinde 1 Mart Salı günü saat 13.10 sıralarında yangın çıkmış, olayda 41 yaşındaki Ebru Turan ile çocukları 8 yaşındaki Carlo Turan, 6 yaşındaki ikizler Yavuz Can Ahmet ve Oğuz Ahmet dumandan zehirlenerek yaşamını yitirmişti.
Aile için Heidelberg’deki DİTİB’e bağlı Yavuz Sultan Selim Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine katılan Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, ailenin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Aile yakınları ile cami cemaati ve komşuların da katıldığı cenaze namazının ardından anne ile çocuklarının naaşı defnedilmek üzere Ebru Turan’ın babası İsmail Turan’ın yaşadığı Muğla’nın Bodrum ilçesine gönderildi.