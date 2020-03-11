Türk ailenin hukuk zaferi... 4 ay sonra çocuklarına kavuştular

DIISBURG’daki yerel mahkemede görülen davanın ardından mahkeme, yeterli derecede bakılmadıkları iddiasıyla ellerinden alınan 2, 4, 6 ve 8 yaşlarındaki dört çocuğun ailesine geri verilmesine hükmetti. Anne Behiye Kara ile baba Engin Kara, Duisburg ve Dormagen kentlerinde üç farklı bakıcı aileye verilen üç çocuğunu aldı, dördüncü çocuklarını ise bugün alacak. Çocuklarına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ve artık Almanya’da yaşamak istemediğini belirten anne Behiye Kara, “Birkaç gün sonra ülkemize dönmeyi düşünüyoruz. Bu yaşadıklarımızı bir sınav gibi görüyorum. Çok mutluyuz ve bu sonuca inanamıyoruz” dedi. Kara, üç Türk koruyucu ailenin çocuklarına çok iyi baktığını gördükleri için de ayrıca mutlu olduklarını söyledi.

Baba Engin Kara ise 4 aydır çocuklarını göremediğini, üç çocuğuna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu, bugün de oğluna kavuşacağını söyledi. Kara, kendilerine bu zor süreçte yardımcı olan Duisburg Uyum Meclisi Üyeleri Bekir Sipahi ve Erdoğan Aydın başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

KOMŞULAR POLİSİ ARADI

Yaklaşık 4 ay önce hastalandığı için üç gün evde yattığını, ne olduysa da o zaman olduğunu belirten Behiye Kara, çocuklarının elinden alınma sürecini şöyle anlatmıştı: “Kızımdan acil servisi çağırmalarını istedim. Çocukları komşuya bırakıp bir akrabaya gelip çocuklara bakması için haber verdim. Tabii ev biraz dağınık, buzdolabında da yiyecek kalmadığı için polisi çağırdılar. Polis de hemen gençlik dairesini çağırdı. Beni de hastaneye kaldırdılar. Gençlik dairesi yetkilileri hastaneden çıktıktan sonra çocukları geri verme şartıyla teslim aldıklarını söylemişti. Ancak buna rağmen çocuklarımı alamadım.”