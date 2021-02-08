Turizmde patlama umudu

KORONAVİRÜS krizi nedeniyle ciddi sıkıntı yaşanan turizm sektöründe yaz aylarına doğru ciddi bir canlanma beklendiği açıklandı. Almanya Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Nisan ayı başlarındaki Paskalya tatiliyle birlikte yurt dışına seyahatlerde artış olacağından hareket ettiklerini, yaz aylarında ise bu artışın çok daha yüksek olmasını beklediklerini söyledi. Hükümetin Turizm Sorumlusu Thomas Bareiss ise yaz aylarında turizmde bir patlama yaşanacağını dile getirdi. CDU’lu Bareiss, “Buna rağmen 2021 yılı bir kriz yılı olacak” dedi. Almanların destinasyon olarak başlangıçta Almanya’yı, sonra Avrupa’yı ve daha sonra da uzak ülkeleri tercih etmelerinin beklendiğini de söyledi. DRV Başkanı Norbert Fiebig

Dünyanın önde gelen turizm şirketi TUI de, pandemi döneminde ciddi sıkıntı yaşanan sektörde yaz ayları itibarıyla ciddi bir canlanma beklendiğini açıkladı. Aylardır yurt içi ve yurt dışında tatil yapamayan insanların tatile çıkmayı sabırsızlıkla bekledikleri belirtildi. Yurt dışına dönük seyahatlerde akla gelen ilk destinasyonların İspanya, Yunanistan ve Türkiye olduğuna dikkat çekildi. Otomobillerle seyahatlerde ise Almanların daha ziyade İtalya, Avusturya ve Hırvatistan gibi yakın ülkeleri tercih etmelerinin beklendiği de açıklandı.