Turizmde müthiş gerileme

KONUYLA ilgili Münih Ekonomi Dairesi’nden yapılan açıklamada 2020 yılı içerisinde bu kentteki otellerde 2.99 Milyon konaklama yapıldığı, bu rakamın 2019 yılında 7 Milyon dolayında olduğu belirtildi. Rakamların dramatik boyutlarda olduğunu belirten Daire Başkanı Clemens Baumgartner, iç ve dış turizmdeki olağanüstü azalma nedeniyle ekonomik olarak büyük zarar yaşandığına dikkati çekti. Başta bira festivali ve fuarlar olmak üzere iptal edilen etkinlikler nedeniyle ülke dışından gelen ziyaretçilerin tamamen sıfırlandığını ifade eden Baumgartner, turizmin durma noktasında olduğunu söyledi.





Zorunlu iş ve sağlık seyahatleri dışında hiçbir konaklamaya izin verilmeyen kentte otellerin büyük çoğunluğu kapanmış durumda. Münih ve çevresine gelen ABD’li turist sayısında bir önceki yıla oranla yüzde 88, Körfez Ülkeleri’nden yüzde 86, Çinli turist sayısında ise yüzde 87.8 dolayında azalma olduğu vurgulandı. Zorlu bir dönem geçiren otel sahiplerinin 2021 yazında kısıtlamaların gevşetileceği umudu taşıdığı ifade edildi.