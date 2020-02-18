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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 18.02.2020 - 13:04,Son Güncelleme:/

Turizmde ‘koranavirüs’ korkusu

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Turizmde ‘koranavirüs’ korkusu

Yaz tatili için hazırlıklar başlarken, turizm sektörü 2020 yılına koronavirüs korkusuyla girdi.

BÜYÜK seyahat acenteleri rezervasyonlarda artış olduğunu söylerken, turizmde bu yıl bir önceki yıla kıyasla artış olup olmayacağı konusunda çekimser bir hava var. Almanya ve İngiltere’de yurtdışı uçuşlarında bir azalma olacağı tahmin ediliyor. Yapılan rezervasyonlar, düşüş olacağını gösteriyor. En büyük seyahat şirketlerinden TUİ Başkanı Fritz Joussen ise iyimser. Son dakika rezervasyonlarının artacağını belirten Joussen, TUİ’de şimdiden artış yaşandığını söyledi. FTİ Group ve Schauinsland seyahat şirketleri de yaz sezonu için yüksek talep aldıklarını açıkladı. Alltours şirketi de bu yıl yüzde 20 artış hedefliyor.
Ancak turizmciler koronavirüs nedeniyle Tayland gibi bazı noktalara uçuşların düşeceği görüşünde. BAT Vakfı’nın yaptırdığı ankete göre Almanların üçte ikisi bu yaz en az 5 gün tatil yapmayı planlıyor. Yüzde 30’u ülke içinde tatil yapmak isterken, geri kalanının en çok gitmek istediği üç ülke arasında İspanya, İtalya ve Türkiye başı çekiyor.

Turizmde ‘koranavirüs’ korkusu

 

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