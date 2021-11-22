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Turizmde 2022, ‘Almanya yılı’ olabilir

#Almanya#Turizm#Antalya
Turizmde 2022, ‘Almanya yılı’ olabilir

Türkiye turizm sektörü temsilcileri, pandemi nedeniyle dibe vuran, 2021’de az da olsa toparlanan sektörde, 2022 yılı için rekor yılı olan 2019’un üzerinde sayılar bekliyor. Türkiye’nin en önemli pazarlarından Almanya için de 2022 yılının turizmde ‘patlama yılı’ olacağı öngörülüyor.

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ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Almanya pazarını değerlendirip, 2022 yılı ile ilgili beklentilerini açıkladı. Almanya’nın dünya turizminin dinamosu sayıldığını belirten Yavuz, “Almanya pandemi başından beri seyahatlere getirdiği kısıtlamalarla turizm akışını önemli ölçüde etkiledi. Robert Koch Enstitüsü’nün 100’den fazla ülkenin verilerini inceleyerek sürekli bilgi akışı sağladığı Almanya Dışişleri Bakanlığı, bu verilere göre seyahat güncellemeleri yaparak özellikle turizm ülkelerinin kaderini çizdi” dedi.
Almanya’nın 15 Haziran 2020’den itibaren 97 seyahat güncellemesi yaptığını, bundan en çok Akdeniz ülkelerinin etkilendiğini anlatan Yavuz, Türkiye içinse 4 kez güncelleme yapıldığını kaydetti. 9 Nisan 2021’e kadar 11 ay riskli ülkeler arasındaki Türkiye’nin tam sezon başlamak üzereyken ‘yüksek riskli ülke’ ilan edildiğini hatırlatan Yavuz, “4 Haziran’da tekrar riskli ülke statüsüne çekildi. 17 Ağustos’ta ise sınıflandırmada değişikliğe gidilerek, Türkiye yeniden yüksek riskli ülkeler arasına alındı” diye konuştu.

Turizmde 2022, ‘Almanya yılı’ olabilir
‘KISITLAMAYA RAĞMEN 1.5 MİLYONU GEÇTİ’
Özellikle Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları karantinayı bile göze alarak Türkiye seyahatlerine başlayınca, ülkenin seyahat koşullarını gevşetmek zorunda kaldığını belirten Yavuz, şunları söyledi: “Bütün bu kısıtlamalara rağmen pandemi başından bugüne kadar Almanya’dan sadece Antalya’ya yaklaşık 1.5 milyonun üstünde ziyaretçi geldi. Sürekli yapılan seyahat güncellemeleri hem turisti hem tatil ülkelerini belirsizlikler içine sürükledi. Özellikle Akdeniz ülkeleri pandemi süresince Robert Koch Enstitüsü’nden çok çekti. 2022 yılında seyahatin tek koşulu aşı. Güncellemeler ve kısıtlamalarla geçen 2021 yılında dahi en az 50 milyon Alman’ın seyahat ettiğinden yola çıkarsak, 2022 yılında bir Almanya patlaması gerçekleşebilir. Alman hükümeti turizm sektörüne sağladığı desteği 31 Mart 2022 gününe kadar uzattı. Son günlerde artan vakalar üzerine ‘Bu kışı evde geçirin’ demeye getirdi. Nisan 2022’den sonra ise Almanları bağlasanız durmazlar.”

‘TÜRKİYE İÇİN ‘ALMANYA YILI’ OLABİLİR’
“3’te biri Akdeniz ülkeleri olmak üzere 90 milyon seyahate sahip Almanlar, Nisan 2022’ye kadarki benzeri kısıtlamalar nedeniyle yine seyahat edemeyecek. Paskalya ile birlikte Nisan 2022’de turizm sezonu da başlar. Almanlar, 2 yıldır çok sert tedbirler nedeniyle seyahat edemediklerinden 2022 yılı Türkiye için ‘Almanya Yılı’ olabilir. 2019’da Türkiye’ye 5 milyon 27 bin, Antalya’ya 2 milyon 673 bin Alman turist geldi. 2020’de Türkiye’ye 1 milyon 118 bin, Antalya’ya 360 bin Alman gelirken, 2021’in Eylül sonu itibarıyla Türkiye’ye 2 milyon 268 bin, ekim sonu itibarıyla Antalya’ya 1 milyon 165 bin Alman turist geldi. 2022 yılı için tüm turizm pazarlarında 2019 düzeyinde veya üzerinde rakamlar bekliyoruz. Dolayısıyla Almanya’dan da 3 milyona yakın Antalya olmak üzere Türkiye 5 milyonu yakalayabilir.”

 

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#Almanya#Turizm#Antalya

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