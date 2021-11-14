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HABERLERAvrupa Haberleri

Turizmcilerin yüzü 2022’de gülecek

#Songül Göktaş-Rosati#Bentour Reisen#Avrupadan Haberler
Turizmcilerin yüzü 2022’de gülecek

Bentour Reisen, salgın nedeniyle gerçekleştiremediği acente ve otel temsilcileriyle yüz yüze görüşmelerini, yeni sezon öncesi düzenledikleri Almanya Roadshow etkinliğiyle gerçekleştirdi.

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Turizmcilerin yüzü 2022’de gülecek
BENTOUR Reisen Almanya Genel Müdürü Songül Göktaş-Rosati, “Bizler ağırlıklı olarak Türkiye’de plaj tatilinin yanı sıra mavi yolculuk, özel tekne turları, araç kiralama, tarihi kültürel gezileri içeren paket programlar sunuyoruz. Yeni hazırladığımız katalog içinde paket programlarımız mevcut. Online üzerinden bütün alternatifler acentelere ve müşterilerine sunmuştur” dedi. Almanya, Avusturya, İsviçre’de düzenlenen ve 3G kuralının uygulandığı etkinliklerde, Bentour Reisen çalışanları, acenteleri ve otel yetkilileriyle program gerçekleştirdiklerini belirten Göktas-Rosati “Pandemi nedeniyle zor günler yaşayan otellerimizin, seyahat firmalarımızla uçak firmalarının yüzü önümüzdeki sezonda gülecektir. Çevreyi Koruma İnisiyatifi ‘Futouris’in iklimi koruma projesini takip ediyoruz. Doğaya güzellik katmak ve çevreyi koruma adına ‘Bentour Ormanı’ ismiyle ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. Geçen sene yaz yanan ormanlık alanların tekrar ağaçlandırılmasını, doğanın güzelleşmesini Futouris ile birlikte yapacağız” diye konuştu.
Turizmcilerin yüzü 2022’de gülecek

Yaz sezonu için rezervasyon almaya başladıklarını belirten Türkiye’den gelen otel temsilcileri de etkinlikte sunum yaptı. Programa katılanlar için düzenlenen hediye çekilişinde bazı davetliler tatil ve uçakla bileti kazandı. Etkinliğe, Bentour Almanya Genel Müddürü Songül Göktaş-Rosati, Hollanda Müdürü Davut Aman, Güney Almanya Sorumlusu Erwin Nentwich ile birlikte Volker Richter (Sun Express), Volkan Aktan (Lujo Hotel Bodrum), Julide Utku (NG Phaselis Bay), Pınar Gülbahar Akın (Paloma Hotels), Ramazan Yağılım (Rixos Hotels), Kenan Baruğ (Titanic Hotels) ve Gloria Hotels&Resorts yetkilisi katıldı.
Turizmcilerin yüzü 2022’de gülecek

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#Songül Göktaş-Rosati#Bentour Reisen#Avrupadan Haberler

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