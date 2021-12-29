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HABERLERAvrupa Haberleri

Turizmciler 2022’den umutlu

#Alman Seyahat Acenteleri Birliği#Turizm#Omikron
Turizmciler 2022’den umutlu

Turizmciler önümüzdeki yıl verimli bir dönem için umutlu. Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV), üyeleri arasında yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. Buna göre mevcut rezervasyonların yarısından fazlası önümüzdeki yaz aylarını kapsıyor.

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BUNUNLA birlikte, her on şirketten biri 2019 yılı koronavirüs salgını öncesi seviyenin üzerinde yaz satışları bekliyor. 20 katılımcıdan biri ise 2022 yılının tamamı için kriz öncesi seviyeye ulaşmayı beklediğini belirtti. Acentelerin yüzde 43’ü ancak 2023’te korona öncesi seviyeye ulaşılabileceğini, yüzde 37’si ise eski seviyeye ulaşmak için 2024’e kadar beklemek zorunda kalacaklarını düşünüyor.
Acentelerin yüzde 54’lük bir çoğunluğu ekonomik varlığı güvence altına almak için gelecek yıl mart ayından sonra da ekonomik yardımın gerekli olduğunu belirtti. DRV, yeni çıkan Omikron varyantının getirdiği belirsizliğin ekonomik yardım konusundaki beklentinin nedeni olduğu değerlendirmesinde bulundu. DRV Başkanı Norbert Fiebig yaptığı açıklamada, “Bu nedenle yeni federal hükümet, hedeflenen önlemlere ek olarak sektör için gerekli yardımı mümkün olan en kısa sürede keskinleştirmeli ve genişletmelidir” dedi. DRV çatısı altında yaklaşık 10 bin seyahat acentesi ve 2 bin 500 tur operatörü yer alıyor. Aralık ayı ortasındaki ankete seyahat endüstrisinden 550 şirket katıldı.

 

 

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#Alman Seyahat Acenteleri Birliği#Turizm#Omikron

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