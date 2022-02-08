Turizm sektöründen hükümete: Tek tip ve net bir açılış planına ihtiyacımız var!

KORONA salgının başladığından bu yana salgından en çok etkilenen sektörünün turizm olduğu belirtilirken, devam eden kısıtlamalar nedeniyle sektörün bir türlü önünü göremediği kaydedildi. DTV Başkanı Reinhard Meyer, “Her şeyden önce, turizmin artık bahar ve Paskalya için önceden planlama ve beklentilere ihtiyacı var. Bu, sektörün sorumlu bir şekilde normale dönüşüne hazırlanmak için yeterli zamana sahip olmasının tek yolu” dedi. Meyer, kısıtlamaların kaldırılması konusunda açıkça tanımlanmış adımlar ve bir çıkış stratejisi beklediklerini ifade etti. Düzenlemelerin mümkün olduğunca tüm eyaletlerde eşit olarak uygulanması gerektiğini kaydeden Meyer, “Omikron dalgası azaldığında ve hastanelere ve diğer altyapıya aşırı yüklenme riski ortadan kalkar kalkmaz yürürlüğe girecek tek tip ve net bir açılış planına ihtiyacımız var” dedi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAZİRANA UZATILSIN
Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise eyalet ekonomi bakanlarıyla yaptığı toplantıda korona yardımlarının süresinin uzatılmasının anlamlı olacağını kaydetti. Habeck, kısa süreli çalışma ödeneğinin haziran sonuna kadar uzatılabileceğini kaydetti.