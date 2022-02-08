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HABERLERAvrupa Haberleri

Turizm sektöründen hükümete: Tek tip ve net bir açılış planına ihtiyacımız var!

#Almanya Turizm#Alman Turizmciler Birliği (DTV)#AVRUPADAN HABERLER
Turizm sektöründen hükümete: Tek tip ve net bir açılış planına ihtiyacımız var

Almanya turizm sektörünün çatı kuruluşu olan Alman Turizmciler Birliği (DTV), bir sonraki korona zirvesi öncesinde hükümete çağrı yaparak kısıtlamaların kaldırılması için adım atılmasını istedi.

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KORONA salgının başladığından bu yana salgından en çok etkilenen sektörünün turizm olduğu belirtilirken, devam eden kısıtlamalar nedeniyle sektörün bir türlü önünü göremediği kaydedildi. DTV Başkanı Reinhard Meyer, “Her şeyden önce, turizmin artık bahar ve Paskalya için önceden planlama ve beklentilere ihtiyacı var. Bu, sektörün sorumlu bir şekilde normale dönüşüne hazırlanmak için yeterli zamana sahip olmasının tek yolu” dedi. Meyer, kısıtlamaların kaldırılması konusunda açıkça tanımlanmış adımlar ve bir çıkış stratejisi beklediklerini ifade etti. Düzenlemelerin mümkün olduğunca tüm eyaletlerde eşit olarak uygulanması gerektiğini kaydeden Meyer, “Omikron dalgası azaldığında ve hastanelere ve diğer altyapıya aşırı yüklenme riski ortadan kalkar kalkmaz yürürlüğe girecek tek tip ve net bir açılış planına ihtiyacımız var” dedi.

Turizm sektöründen hükümete: Tek tip ve net bir açılış planına ihtiyacımız var
TUİ, YARDIMLARI GERİ ÖDEMEK İSTİYOR
Öte yandan Almanya’nın önde gelen tur operatörlerinden TUİ, Omikron varyantının tüm hızıyla yayılmaya devem etmesine rağmen, geçtiğimiz yıllarda devletten aldığı korona yardımlarının bir kısmını geri ödemek istediğini açıkladı. TUİ, devlet yardımlarının ilk bölümü için 700 milyon euro geri ödemeyi planladığını duyurdu. TUİ Yönetim Kurulu Başkanı Fritz Joussen salgından çıkışın giderek netleşmeye başladığını belirtirken, tatil dönemleri için seyahate olan ilginin giderek arttığını ifade etti. TUİ’nin 2021 yılında 2.4 milyar euro ciro yaptığı ve bunun bir önceki yılın aynı dönemiden 5 kat daha fazla olduğunu kaydedildi.

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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAZİRANA UZATILSIN
Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise eyalet ekonomi bakanlarıyla yaptığı toplantıda korona yardımlarının süresinin uzatılmasının anlamlı olacağını kaydetti. Habeck, kısa süreli çalışma ödeneğinin haziran sonuna kadar uzatılabileceğini kaydetti.

 

 

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#Almanya Turizm#Alman Turizmciler Birliği (DTV)#AVRUPADAN HABERLER

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